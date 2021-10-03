İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? 3 Ekim İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu!

İstanbul'da hangi yollar kapalı? sorusu 3 Ekim Pazar günü gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” serisinin Bakırköy etabı için Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi'nde 3 Ekim Pazar günü 07.00-11.00 saatleri arasında geçici süreyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. İstanbul'da bugün trafiğe kapalı yollar şöyle olacak;