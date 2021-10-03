İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? 3 Ekim İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu!
İstanbul'da kapatılacak yollar listesi İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin Bakırköy etabı için bugün saat 07.00-11.00 arasında geçici süreyle İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. 3 Ekim Pazar günü trafiğe kapatılacak yol istikametini kullanacak olan sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Etkinlik kapsamında kapalı tutulacak yollar hakkında açıklama yapan valilik alternatif güzergahları duyurdu. Peki, 3 Ekim Pazar günü İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte, 3 Ekim İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.
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İstanbul'da hangi yollar kapalı? sorusu 3 Ekim Pazar günü gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” serisinin Bakırköy etabı için Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi'nde 3 Ekim Pazar günü 07.00-11.00 saatleri arasında geçici süreyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. İstanbul'da bugün trafiğe kapalı yollar şöyle olacak;
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İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
"Atatürk Havalimanı Caddesi’nden gelen akım Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine trafiğe kapatılarak akım Eski Havalimanı Caddesi Florya istikametine, Demir Yolu Caddesi’ne veya Atatürk Havalimanı Caddesi’ne geri çevrilecektir.Florya istikametinden gelip Eski Havalimanı Caddesi Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine Havuzlu Kavşak Tünel girişlerinden trafiğe kapatılarak akım Havuzlu Kavşaktan Demir Yolu Caddesi, Atatürk Hava Limanı Caddesi’ne veya Eski Havalimanı Caddesi’ne geri çevrilecektir.
Aksu Caddesi Taşhan Caddesi, Tarhan Kavşağı’ndan Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikametine akım kapatılacak Aksu Caddesi’nden gelen akım köprü üzerinden Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine yönlendirilecek veya Aksu Caddesi E5 istikametine geri yönlendirilecektir.