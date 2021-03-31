İstanbul'da bu hafta nikah ve düğünler yasaklandı mı? İşte alınan karar
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek. İşletmelerde alınan kararların ardından bu hafta İstanbul'da nikahlar iptal olacak mı sorusunun cevabı ise yayınlanan genelge ile açıklandı. Peki İstanbul'da bu hafta nikah ve düğünler yasaklandı mı? İşte alınan karar ve uygulanacak önlemler
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İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in başkanlığında yaptığı toplantıda, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.
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3-4 Nisan'da nikah ve düğünler yapılacak
Genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah merasimi şeklindeki düğünlerle ilgi uygulamanın devam edeceği aktarılan kararda, ancak bu hafta sonu 3-4 Nisan'da daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerin katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla yapılabileceği ifade edildi.
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Kararda, daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği bildirildi.
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İnternet kafe, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceği aktarılan kararda, salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği vurgulandı.
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Kararda, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "Dinamik Denetim Süreci"nin kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edileceği belirtilerek, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de adli işlem yapılacağı kaydedildi.