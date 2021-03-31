İstanbul'da bu hafta nikah ve düğünler yasaklandı mı? İşte alınan karar

3-4 Nisan'da nikah ve düğünler yapılacak Genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah merasimi şeklindeki düğünlerle ilgi uygulamanın devam edeceği aktarılan kararda, ancak bu hafta sonu 3-4 Nisan'da daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerin katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla yapılabileceği ifade edildi.