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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 00:03,

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti 2020

İstanbul bayram namazı saati, Kurban Bayramı'na kısa süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimine göre, İstanbul Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı. Bayram namazı bu sene her ilde, sosyal mesafe kuralları kapsamında camilerde idrak edilecek. 31 Temmuz tarihinde kılınacak olan Kurban bayram namazı, ibadetlerin yerine getirilmesi açısından, önemli yer tutuyor. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte, 2020 İstanbul bayram namazı vakti...

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Kurban Bayramı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda pandemi nedeniyle, bayram namazları kılınamamıştı. Bu bayram gerekli önlemler alınarak bayram namazı tüm illerde kılınacak. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar bayram namazı saatlerine göre camilere gidecekler. Diyanet bilgisine göre, İstanbul bayram namazı saati 06:33 olacak. İşte, ayrıntılar.

2İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA
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İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet namaz saatleri takvimine göre, 81 ilde bayram namazı farklı dakikalarda ikrak edilecek. İstanbul'da bayram namazı 06:33'te gerçekleşecek. Bayram namazı öncesinde, camilerde bayram hutbeleri okunacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1.REKAT

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı

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2.REKAT

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

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Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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