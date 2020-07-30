İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti 2020

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? 1.REKAT



Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,



Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;



Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.



İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.



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