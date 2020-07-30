İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti 2020
İstanbul bayram namazı saati, Kurban Bayramı'na kısa süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimine göre, İstanbul Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı. Bayram namazı bu sene her ilde, sosyal mesafe kuralları kapsamında camilerde idrak edilecek. 31 Temmuz tarihinde kılınacak olan Kurban bayram namazı, ibadetlerin yerine getirilmesi açısından, önemli yer tutuyor. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte, 2020 İstanbul bayram namazı vakti...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kurban Bayramı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda pandemi nedeniyle, bayram namazları kılınamamıştı. Bu bayram gerekli önlemler alınarak bayram namazı tüm illerde kılınacak. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar bayram namazı saatlerine göre camilere gidecekler. Diyanet bilgisine göre, İstanbul bayram namazı saati 06:33 olacak. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet namaz saatleri takvimine göre, 81 ilde bayram namazı farklı dakikalarda ikrak edilecek. İstanbul'da bayram namazı 06:33'te gerçekleşecek. Bayram namazı öncesinde, camilerde bayram hutbeleri okunacak.