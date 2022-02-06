İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte güncel veriler

İstanbul’un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.66'ya kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 10 olarak kayıtlara geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi son 7 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının Temmuz ayında yüzde 67.3 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 41.19'e gerileyen doluluk oranları daha sonra artmaya başlamıştı.