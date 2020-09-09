İstanbul'da ayakta yolculuk yasak mı? İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi karar verdi!

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğine karar verdi.