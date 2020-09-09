İstanbul'da ayakta yolculuk yasak mı? İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi karar verdi!
İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplu ulaşımda Kovid-19 önlemlerini açıkladı. İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kente toplu ulaşım için kullanılan minibüs/midibüs, otobüs ve raylı sistem araçlarında uygulanacak Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul'da ayakta yolculuk yasak mı?
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İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğine karar verdi.
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Karara göre, raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine, metrobüslerde ise üçte birine kadar ayakta yolcu alınabilecek.
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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.