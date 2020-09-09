MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da ayakta yolculuk yasak mı? İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi karar verdi!
GeriGündem İstanbul'da ayakta yolculuk yasak mı? İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi karar verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 12:42 | 

İstanbul'da ayakta yolculuk yasak mı? İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi karar verdi!

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplu ulaşımda Kovid-19 önlemlerini açıkladı. İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kente toplu ulaşım için kullanılan minibüs/midibüs, otobüs ve raylı sistem araçlarında uygulanacak Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul'da ayakta yolculuk yasak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğine karar verdi.

2
Abone Olgoogle-news

Karara göre, raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine, metrobüslerde ise üçte birine kadar ayakta yolcu alınabilecek.

3
Abone Olgoogle-news

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi