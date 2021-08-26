Gündem Yalın Onat ERGÖR - Osman BAKIR - Ali TİNBEK / İSTANBUL, (DHA) Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 - 13:07 | 26 Ağustos 2021 - 13:07

İstanbul'da arkadaş tavsiyesi canından ediyordu!

İstanbul Esenler'de E.B. bir süredir yaşadığı sağlık sorunu için arkadaşının tavsiyesi ile kaçak faaliyet gösteren hacamatçıya gitti. 35 yaşındaki kadın tedavinin ardından eve döndüğünde fenalaştı. Önce hastaneye sonra polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis, içerideki iki kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürüldü. E.B. yaşadıklarını anlatırken, 'ölümün ucundan döndüm. Ben ilk defa yaptırdım ve de son olmuş oldu. Şifası olur dedim ama beter oldum.' ifadelerini kullandı.