İstanbul'da alarm! Fotoğraflar art arda geliyor

Aracını korumak için hem battaniye hem karton kullanan esnaf Tayfun Tatlıoğlu, "Çarşımızda iki kapalı otopark var iki de kapalı. Esnaf arkadaşlarımız da önlem aldı dolu nedeniyle. Bir arkadaşımız kargolayacak gibi kartonla kapladı. Bütün kanallarda dolu yağacak, şu saatte yağacak uyarısı yapıldı biz de böyle önlem aldık. Biz önlemimizi aldık artık yapacak bir şey yok" dedi.