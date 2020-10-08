İstanbul'da alarm! Fotoğraflar art arda geliyor

İstanbullular bugün yağması beklenen doluya karşı önlem aldı. Battaniye, yorgan, kilim, halı ve masa örtüsü ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı. Vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ediyor.
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İstanbul'da meteorolojiden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için önlemler almaya başladı. Şanslı olanlar kapalı otoparklarda yer bularak evlerine rahat bir şekilde giderken, yer bulamayanlar ise türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalışıyor. Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.
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İstanbul’da bugün ve yarın etkili olması beklenen sağanak yağış ve doluya karşı vatandaşlar, önlemlerini aldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısının ardından İstanbul’un birçok ilçesinde vatandaşlar battaniye, kilim, çarşaf ve kartonlarla otomobillerini korumak için hazırlık yaptı.
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Eyüpsultan Rami'deki oto pazarında satıcılar da araçlarını doludan korumak amacıyla halı, muşamba ve hasır gibi malzemelerle otomobillerini örttü.
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İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dolu yağışı ve sağanak uyarılarının ardından oto pazarlarında araç satıcıları tedbir aldı. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için halı, muşamba ve hasır gibi çeşitli malzemelerle korunan otomobiller havadan fotoğraflandı.
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Bazı oto servis ve galeriler, Eyüp Rami'de araçlarının üstünü karton kutu, battaniye ve balonlu naylon gibi çeşitli malzemelerle kapatarak önlem aldı
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Kağıthane'de kapalı otoparkların tamamen dolmasından dolayı araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.
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Evlerinden getirdikleri battaniye, yorgan, kilim, halı ve masa örtüsü ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.
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Daha önceki dolu yağışlarında araçları ve evleri zarar gören Üsküdar Dönmedolap Mahallesi sakinleri, otomobillerinin üzerine battaniye, kilim ve karton örterek iplerle sıkı sıkı bağladı.
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Öte yandan Avcılar’da da pek çok vatandaşın, otomobillerini korumak için muşamba ve battaniyelerle önlem aldığı görüldü.
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Dolu ve yoğun yağış uyarısı sonrası Ümraniye’de de vatandaşlar önlemlerini aldı. Dolu için önlem alan Arif Savaş, "Elimizden gelen önlemleri aldık. Artık gerisi takdiri ilahidir. Bakalım bundan sonra ne olacak. Arabamızın üzerini yorganlarla, battaniyelerle kapatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.
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Dolunun yağmayacağını söyleyen Aykut İbrahim Şişman, "Hiçbir önlem almadım. Meteoroloji dolu uyarısında bulundu ancak bu havada dolu yağmaz. Ümraniye için yağmaz. Balıkesir- Bursa tarafına yağacak. Marmara bölgesinde yağacağı için arkadaşlar arabaları sardılar. Bu havada ben bakıyorum hiç dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz."diye konuştu.
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Eminönü'nde bulunan vatandaşlar dolu yağışından araçlarını korumak amacıyla karton ve battaniye kullandı. Kartonla kaplanmış park halindeki sıra sıra araçlar ise renkli görüntü oluşturdu.
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Aracını korumak için hem battaniye hem karton kullanan esnaf Tayfun Tatlıoğlu, "Çarşımızda iki kapalı otopark var iki de kapalı. Esnaf arkadaşlarımız da önlem aldı dolu nedeniyle. Bir arkadaşımız kargolayacak gibi kartonla kapladı. Bütün kanallarda dolu yağacak, şu saatte yağacak uyarısı yapıldı biz de böyle önlem aldık. Biz önlemimizi aldık artık yapacak bir şey yok" dedi.
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Enes Özcivan ise "Geçen sefer esnaf çok sıkıntı yaşadı. Çok şiddetli dolu yağdı ister istemez böyle araçlar da esnaf da etkilendi. Zararı azaltmak için böyle önlem aldılar. Geçen sefer yağan doluda camlar patladı, kaportada ciddi sıkıntılar oluştu. Meteorolojiyi yakından takip ediyoruz. Sürekli uyarılar yapılıyor. Şu an bir şey yok ama akşama doğru yağış bekliyoruz" diye konuştu.
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Şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ediyor.
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Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya, “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü. Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun. Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum" şeklinde konuştu.
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MGM dün yaptığı uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.