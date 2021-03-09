İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasak mı? İşte açıklanan son karar
İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma yasağı yerinde karar dönemine geçilmesi ile birlikte kaldırıldı. İstanbul’da uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için İstanbul'da toplu taşıma kısıtlaması uygulanıyordu. Vaka sayısında artış olup İstanbul risk durumunda kırmızı yani çok riskli iller arasında girerse kararın yeniden güncellenmesi bekleniyor. Şuan için İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor.
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İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.
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Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.
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Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu.
Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.