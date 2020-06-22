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HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul’da 120 bin liraya satılık ev! İşte en ucuz ilanlar...
GeriEkonomi İstanbul’da 120 bin liraya satılık ev! İşte en ucuz ilanlar...
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 07:02,

İstanbul’da 120 bin liraya satılık ev! İşte en ucuz ilanlar...

Kamu bankalarının çok uygun faizlerle verdiği konut kredisine büyük ilgi var. Ev almak isteyenler fırsatı kaçırmayıp yatırımlık ya da oturmak için arayışlara başladı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Kamu bankaları 12 ay geri ödemesiz, 180 ay vadeli konut kredisi kampanyasını başlattı. Ev almak isteyen ve elinde küçük de olsa peşinatı olanlar arayışlarını sürdürüyor.

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İşte İstanbul’da bulunan en ucuz daireler…

(Not: Evler en fazla 10 yaşında, 1. Kat ve üstü, 2+1, krediye uygun şekildedir)

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Arnavutköy 180 bin lira

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Avcılar 140 bin lira

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Bağcılar 260 bin lira

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Bahçelievler 245 bin lira

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Bakırköy 595 bin lira

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Başakşehir 175 bin lira

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Bayrampaşa 325 bin lira

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Beşiktaş 330 bin lira

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Beylikdüzü 120 bin lira

12
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Beyoğlu 260 bin lira

13
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Büyükçekmece 180 bin lira

14
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Çatalca 240 bin lira

15
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Esenler 235 bin lira

16
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Esenyurt 122 bin lira

17
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Eyüpsultan 210 bin lira

18
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Fatih 350 bin lira

19
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Gaziosmanpaşa 207 bin lira

20
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Güngören 345 bin lira

21
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Kağıthane 230 bin lira

22
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Küçükçekmece 235 bin lira

23
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Sarıyer 390 bin lira

24
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Silivri 160 bin lira

25
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Sultangazi 235 bin lira

26
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Şişli 245 bin lira

27
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Zeytinburnu 355 bin lira

28
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Ataşehir 250 bin lira

29
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Beykoz 545 bin lira

30
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Çekmeköy 180 bin lira

31
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Kadıköy 475 bin lira

32
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Kartal 240 bin lira

33
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Maltepe 210 bin lira

34
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Pendik 180 bin lira

35
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Sancaktepe 170 bin lira

36
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Sultanbeyli 200 bin lira

37
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Şile 270 bin lira

38
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Tuzla 200 bin lira

39
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Ümraniye 200 bin lira

40
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Üsküdar 310 bin lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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