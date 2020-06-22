İstanbul’da 120 bin liraya satılık ev! İşte en ucuz ilanlar...

Kamu bankaları 12 ay geri ödemesiz, 180 ay vadeli konut kredisi kampanyasını başlattı. Ev almak isteyen ve elinde küçük de olsa peşinatı olanlar arayışlarını sürdürüyor.İşte İstanbul’da bulunan en ucuz daireler… (Not: Evler en fazla 10 yaşında, 1. Kat ve üstü, 2+1, krediye uygun şekildedir)Arnavutköy 180 bin liraAvcılar 140 bin liraBağcılar 260 bin liraBahçelievler 245 bin liraBakırköy 595 bin liraBaşakşehir 175 bin liraBayrampaşa 325 bin liraBeşiktaş 330 bin liraBeylikdüzü 120 bin liraBeyoğlu 260 bin liraBüyükçekmece 180 bin liraÇatalca 240 bin liraEsenler 235 bin liraEsenyurt 122 bin liraEyüpsultan 210 bin liraFatih 350 bin liraGaziosmanpaşa 207 bin liraGüngören 345 bin liraKağıthane 230 bin liraKüçükçekmece 235 bin liraSarıyer 390 bin liraSilivri 160 bin liraSultangazi 235 bin liraŞişli 245 bin liraZeytinburnu 355 bin liraAtaşehir 250 bin liraBeykoz 545 bin liraÇekmeköy 180 bin liraKadıköy 475 bin liraKartal 240 bin liraMaltepe 210 bin liraPendik 180 bin liraSancaktepe 170 bin liraSultanbeyli 200 bin liraŞile 270 bin liraTuzla 200 bin liraÜmraniye 200 bin liraÜsküdar 310 bin lira