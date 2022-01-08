İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yağacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Amasya ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken Meteoroloji, salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde hava sıcaklığının azalacağını duyurdu. Haritalı tahminlere göre Edirne ve Kırklareli'de çarşamba günü hafif kar yağışı görülebilecek. Henüz karın yere inmediği İstanbul'da ise hava durumu merak konusu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminleri.
İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu Meteoroloji'den gelen son tahminler ile gündeme geldi. Yurdun birçok ilinde bu yıl kar yağışı görülürken İstanbul'da ise yoğun kar yağışı görülmedi. Son tahminlere göre Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde sıcaklıklar azalacak. Marmara'da Sakarya ve Bilecik dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.
SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BURSA 8°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 5°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 5°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı