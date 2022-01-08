İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yağacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminleri

BURSA 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



EDİRNE 5°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



