İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den son bilgiler

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, "Pazartesi akşamından itibaren daha soğuk hava geliyor. İstanbul kar soğukluğuna inecek. 4 dereceye kadar iniyor ama nemde bir problem var onu takip ediyoruz. Anadolu Yakası'nda salı ve çarşamba günü kar görebiliriz." dedi.



Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’da pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların İstanbul’da daha da düşeceğini belirtirken şu açıklamalarda bulundu.



"İstanbul’da nemli bir iklim var. İstanbul’da bugün yağışlar devam ediyor. Çatalca ve Silivri’de karasal iklim etkili, İstanbul’da ise Boğazların etkisi ile daha nemli ılıman iklim etkili. Yağış 10 gündür devam ediyor toprak artık çekmiyor, su baskınlarına karşı dikkat edelim.



Sıcaklığın kar sıcaklığına inmesi gerekiyor o da 4-5 derece civarında. Bir de yanında nem olması gerekiyor. Bu ikisi bir arada İstanbul’da nadir olarak oluyor.



İstanbul’da her sene kar yağışı beklenti halinde kalıyor.



Yarın hava karla karışık yağmur sıcaklığına iniyor, sıcaklık 6 derece civarında. Bursa’da ve Anadolu’da kar yağışı olacak.



İstanbul’da yükseklerde belki kar yağışı kısa süreli olabilir. Salı günü veya pazartesi akşamından itibaren daha soğuk hava geliyor. Kar soğukluğuna inecek İstanbul. 4 dereceye kadar iniyor ama nemde bir problem var onu takip ediyoruz. Poyraz’dan kuzey doğuluya dönerse kar yağışı yapar. Anadolu yakasında salı ve çarşamba günü kar görebiliriz.



Sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşebilecek. İstanbul için kar durumu bu şekilde."