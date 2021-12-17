İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den son bilgiler
Hafta sonu ve gelecek hafta ortasına kadar yurt genelinde kar yağışı ve yağmurun aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği, iç kesimlerdeki yağışların kar yağışına dönüştüğü şu günlerde, İstanbul'a kar yağışı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyinin yükseklerinde, Ege'nin iç bölgelerinde, Akdeniz'in batısının yüksekleriyle Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı, Ege Denizi ve Marmara'da fırtına beklendiğini bildirdi. İşte, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı...
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, "Pazartesi akşamından itibaren daha soğuk hava geliyor. İstanbul kar soğukluğuna inecek. 4 dereceye kadar iniyor ama nemde bir problem var onu takip ediyoruz. Anadolu Yakası'nda salı ve çarşamba günü kar görebiliriz." dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’da pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların İstanbul’da daha da düşeceğini belirtirken şu açıklamalarda bulundu.
"İstanbul’da nemli bir iklim var. İstanbul’da bugün yağışlar devam ediyor. Çatalca ve Silivri’de karasal iklim etkili, İstanbul’da ise Boğazların etkisi ile daha nemli ılıman iklim etkili. Yağış 10 gündür devam ediyor toprak artık çekmiyor, su baskınlarına karşı dikkat edelim.
Sıcaklığın kar sıcaklığına inmesi gerekiyor o da 4-5 derece civarında. Bir de yanında nem olması gerekiyor. Bu ikisi bir arada İstanbul’da nadir olarak oluyor.
İstanbul’da her sene kar yağışı beklenti halinde kalıyor.
Yarın hava karla karışık yağmur sıcaklığına iniyor, sıcaklık 6 derece civarında. Bursa’da ve Anadolu’da kar yağışı olacak.
İstanbul’da yükseklerde belki kar yağışı kısa süreli olabilir. Salı günü veya pazartesi akşamından itibaren daha soğuk hava geliyor. Kar soğukluğuna inecek İstanbul. 4 dereceye kadar iniyor ama nemde bir problem var onu takip ediyoruz. Poyraz’dan kuzey doğuluya dönerse kar yağışı yapar. Anadolu yakasında salı ve çarşamba günü kar görebiliriz.
Sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşebilecek. İstanbul için kar durumu bu şekilde."
Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’da pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların İstanbul’da daha da düşeceğini belirtirken şu açıklamalarda bulundu.
"İstanbul’da nemli bir iklim var. İstanbul’da bugün yağışlar devam ediyor. Çatalca ve Silivri’de karasal iklim etkili, İstanbul’da ise Boğazların etkisi ile daha nemli ılıman iklim etkili. Yağış 10 gündür devam ediyor toprak artık çekmiyor, su baskınlarına karşı dikkat edelim.
Sıcaklığın kar sıcaklığına inmesi gerekiyor o da 4-5 derece civarında. Bir de yanında nem olması gerekiyor. Bu ikisi bir arada İstanbul’da nadir olarak oluyor.
İstanbul’da her sene kar yağışı beklenti halinde kalıyor.
Yarın hava karla karışık yağmur sıcaklığına iniyor, sıcaklık 6 derece civarında. Bursa’da ve Anadolu’da kar yağışı olacak.
İstanbul’da yükseklerde belki kar yağışı kısa süreli olabilir. Salı günü veya pazartesi akşamından itibaren daha soğuk hava geliyor. Kar soğukluğuna inecek İstanbul. 4 dereceye kadar iniyor ama nemde bir problem var onu takip ediyoruz. Poyraz’dan kuzey doğuluya dönerse kar yağışı yapar. Anadolu yakasında salı ve çarşamba günü kar görebiliriz.
Sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşebilecek. İstanbul için kar durumu bu şekilde."
İSTANBUL VALİLİĞİ 4 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul Valiliği, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti. Valilik, 4 günlük hava durumunu açıkladı. Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada gün gün Hava Durumu şu şekilde belirtildi:
- Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
- Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.
- Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
- Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.