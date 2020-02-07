İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu değerlendirmelerine göre en fazla yanıtı araştırılan konulardan oldu. hafta başında İstanbul için kar tarihi veren Meteoroloji, hava sıcaklığında perşembe gününden itibaren düşüş yaşanacağını duyurdu. Cuma günün gelmesiyle kentte yaşayan vatandaşların kar beklentisi arttı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
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Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle ülke genelinde 10-15 derece azalarak gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri kar yağması bekleniyor.
İstanbul'da perşembe gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4, cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.
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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, bu hafta etkisini gösterecek kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı. Doğan’a göre, Perşembe günü yağmaya başlayacak olan karın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Doğan, ayrıca şiddetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtirken, vatandaşların don ve buzlanmaya karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
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Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini tekrar gösterecek. İstanbulluları perşembe gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen kara karşı dikkatle uyaran hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, “İstanbul’da Perşembe sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın öğle saatleri itibariyle karla karışık şekle dönmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinde kar şeklinde görülecek. Cuma ve cumartesi günü de kar şeklinde devam edecek. İstanbul’da ayrıca çarşamba ve perşembe kuvvetli rüzgar olacak. Özellikle çarşamba lodos hakim olacak. Perşembe günü de lodos yerini karayele devredecek. Dolayısıyla hava sıcaklıkları 10 - 15 derece düşmüş olacak. Çarşamba günü 10, 15 derece olan hava sıcaklıkları Perşembe günü 4, 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.