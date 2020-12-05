İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji 6 Aralık Pazar il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, (Pazar) kıyılarının yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, (Pazar) kıyı kesimleri çok bulutlu ve yağmurlu



ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, (Pazar) yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, (Pazar) kıyılarının çok bulutlu ve yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



AMASYA -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, (Pazar) çok bulutlu ve yer yer yağmurlu



TOKAT 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, (Pazar) çok bulutlu ve yer yer yağmurlu



