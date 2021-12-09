İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji'den son dakika kar tahminleri

NERELERE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve Sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.