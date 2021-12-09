İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji'den son dakika kar tahminleri
Bugün Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den son dakika tahminleri...
NERELERE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve Sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.İstanbul için kısa vadede kar yağışı uyarısı ve tahmini bulunmuyor.