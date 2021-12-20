İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte meteorolojiden gelen kar raporu
Hava sıcaklıklarının oldukça düşmesinin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 'İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun cevabını araştırıyor. Bir çok ilimizde kar yağışı hakimken, 9 ilde okullar tatil edilmişti. İşte İstanbul ve diğer illerimizde son durum... Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de etkisini arttırması beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun Kar Yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların 21.12.2021 Salı günü sıcaklık düşüşü ile birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Bölgede yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından "AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız" mesajını paylaştı.