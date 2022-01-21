İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı hafta sonu devam edecek mi? İşte 21 Ocak Meteoroloji'den son tahminler

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, cuma günü Marmara genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği ve yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi. Cumartesi günü yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve İstanbul Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar, Kocaeli ve Sakarya’da yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenirken, pazartesi günü de yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın perşembe gününe kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşlar, aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışı ve zirai don olayına karşı uyarıldı. İşte, 21 Ocak Meteoroloji'den son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek.
İstanbul'da sağanak şeklinde başlayan yağışın akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. İstanbul'da Kar Yağışı cumartesi, pazar ve pazartesi günü etkili olacak.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soğuk bir hava var. Balkanlardan sarkacak soğuk ve yağışlı hava sistemi geliyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşer. İstanbul'a kar gece yarısından sonra olur ama akşam saatlerinden itibaren de karla karışık yağmur yapabilir. Öğleden sonra kuvvetli yağmur olacak. Pazartesi günü İzmir'e bile kar yağabilecek.
Bilecik, Bursa, Kocaeli'nin doğusu, Bolu, Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı olacak. Kar yağışı çarşamba gününe kadar devam edecek. İstanbul'da sıcaklık gündüz 1-2 dereceye kadar düşecek. Sıcaklıkta düşüşler salı gününe kadar devam edecek.