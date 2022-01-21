İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı hafta sonu devam edecek mi? İşte 21 Ocak Meteoroloji'den son tahminler

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, cuma günü Marmara genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği ve yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi. Cumartesi günü yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve İstanbul Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar, Kocaeli ve Sakarya’da yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenirken, pazartesi günü de yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın perşembe gününe kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşlar, aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışı ve zirai don olayına karşı uyarıldı. İşte, 21 Ocak Meteoroloji'den son tahminler...