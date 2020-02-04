İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İstanbul'un çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde görülecek yağışların kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Perşembe günü bölge genelinde yağış beklenirken, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edilirken, bölgede yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.