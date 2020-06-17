İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maske takma zorunluluğu getirildi: Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

"Yüz maskeleri hasta olanlardan öksürme, hapşırma ve konuşmayla ortama bırakılan virüslerden korunma sağlar. Diğer taraftan da virüsü taşıyan kişilerin maske takması sağlanırsa virüsün yayılması engellenebilir. Ev içindeyken genellikle maske takmaya gerek yoktur. 2 yaş üstü çocuklar özellikle alışveriş merkezi, market, hastane gibi kalabalık yerlerde veya sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamakta zorluk çekeceği ortamlarda mutlaka maske takmalıdır."



"Maske çocuğun yüzüne uygun ebatta olmalı"



Prof. Dr. Bülent Ünay, küçük çocukların solunum yollarının daha küçük olduğunu, bu nedenle maske arkasında nefes almakta zorlanabileceklerini aktararak, "Çocuk kusabilir ve buna bağlı olası boğulma durumu da maskeden dolayı farkedilmeyebilir. Ayrıca benzer şekilde solunum sıkıntısının yaratacağı morarma gibi renk değişiklikleri maskenin arkasında görülmeyebilir." uyarısında bulundu.



Küçük çocukların herhangi bir sorun olduğunda kendi maskelerini çıkaramayacaklarını ve risk altına girebileceklerini ifade eden Ünay, şu tavsiyelerde bulundu:



"Maskeler ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde çocuğun yüzüne uygun ebatta olmalıdır. Maskeyi takmadan önce ve çıkardıktan sonra eller yıkanmalı, yüzde maske varken ellerle yüze ve maskeye dokunulmamalıdır. Çocuklar yüzünde maske varken maskelere eliyle dokunmaya daha meyillidir, bu nedenle maskeye el sürmemeleri konusunda mutlaka uyarılmalıdır. Maske takılırken ve çıkarılırken kulak arkasındaki iplerden tutularak takılmalı ve çıkarılmalı, maskenin ön tarafına el sürülmemelidir.



Maske takmaktan korkan çocuklar için çizgi film karakteri veya sevdikleri hayvan resimli maskeler kullanılabilir. Maskeye çocukla beraber sevdiği kahraman veya karakterlerin şekli çizilerek daha eğlenceli hale getirebilir. Maske takan diğer çocukları ve insanları göstererek bunun normal bir kural olduğu açıklanmalı, kendini farklı hissetmesinin önüne geçilmelidir. Çocuklarla mutlaka anlayacağı şekilde konuşulmalı, maske takarak hastalıktan korunacağı ve zarar görmeyeceği açıklanmalıdır."