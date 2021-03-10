İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? MGM 11 Mart il il hava durumu tahminleri
İstanbul için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla beraber etkili olması ön görülüyor. İstanbul'da etkisini sürdürecek olan yağışlar için İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi. Yapılan açıklamada ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi. Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışları görülecek. İşte, MGM 10 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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Kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'nin son dakika açıklaması ile geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'e ilişkin kuvvetli rüzgar uyarısını da güncelledi. Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre İstanbul’da yarın kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 11 Mart Perşembe günü kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. İstanbul’daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla 40-70 km/saat beraber etkili 15-25 kg/m2 olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Açıklamada ayrıca Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına beklendiği kaydedilirken, "Batı Karadeniz’de rüzgarın; yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Deniz’inde rüzgarın; yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde yarın karla karışık yağmur ve kuvvetli kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.Ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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DOĞU AKDENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.