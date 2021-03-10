İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? MGM 11 Mart il il hava durumu tahminleri

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre İstanbul’da yarın kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.



Yapılan açıklama şöyle:



"İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 11 Mart Perşembe günü kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. İstanbul’daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla 40-70 km/saat beraber etkili 15-25 kg/m2 olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



Açıklamada ayrıca Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına beklendiği kaydedilirken, "Batı Karadeniz’de rüzgarın; yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Deniz’inde rüzgarın; yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.