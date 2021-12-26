İstanbul'a kar yağacak mı, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte 27 Aralık hava durumu tahminleri

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı



İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı



KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



