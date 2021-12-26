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GeriGündem İstanbul'a kar yağacak mı, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte 27 Aralık hava durumu tahminleri
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Gündem
Haber Giriş: 26 Aralık 2021 - 21:16 | 

İstanbul'a kar yağacak mı, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte 27 Aralık hava durumu tahminleri

Son hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, buzlanma ve don ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, gözler İstanbul'a kar yağışının olup olmayacağına çevrildi. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının düştüğü kuzeybatı kesimlerinde ise hava sıcaklığı pazartesi günü mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Aralık hava durumu tahminleri.

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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya’nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul'da ise kar yağışı ön görülmüyor.
2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

3
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 19°C
Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 18°C
Çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

4
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

5
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

6
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu

7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

8
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°C
Az bulutlu

KARS -16°C, -4°C
Az bulutlu

MALATYA -7°C, 6°C
Az bulutlu

VAN -9°C, 5°C
Az bulutlu

9
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 8°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 9°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 8°C

Az bulutlu
ŞANLIURFA 0°C, 11°C
Az bulutlu

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