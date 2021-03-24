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GeriGündem İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı... İşte MGM 25 Mart il il hava durumu
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Haber Giriş: 24 Mart 2021 - 21:19 | 

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı... İşte MGM 25 Mart il il hava durumu

İstanbul'da kar yağışı çarşamba günü yüksek kesimlerde etkili oldu. Meteoroloji'nin son yaptığı açıklamalara göre, 25 Mart Perşembe günü Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Son hava durumu değerlendirmelerini açıklayan Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirdi. Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına etkili olacak. Kar perşembe günü devam edecek. İşte, MGM 25 Mart il il hava durumu tahminleri.

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1

İstanbul'a kar yağışı uyarısı Meteoroloji'nin son dakika açıklaması ile geldi. Son hava durumu raporuna göre kuvvetli soğuk ve kar yağışı Türkiye genelinde 2 gün daha etkili olacak. Marmara Bölgesi genelinde perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Marmara'nın güney ve doğusunun, Kuzey Ege kıyıları ile İç Ege'nin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2İSTANBULDA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da ise gece saatlerinde kar yağışı görülebilir. Marmara Bölgesi genelinde bugün ve yarın karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Cuma günüyse yağışlar yağmura dönecek.

Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak.

325 MART İL İL HAVA DURUMU

25 MART İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusunun, Kuzey Ege kıyıları ile İç Ege'nin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla kaplı dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

4

MARMARA
Çok bulutlu, güney ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 4°C
Çok bulutlu

KOCAELİ 2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İzmir ve Aydın kıyılarının sağanak yağışlı, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Perşembe) İç Ege'nin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 1°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı kar yağışlı

İZMİR 3°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA 1°C, 9°C
Çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 8°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

5

AKDENİZ
Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi, yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye, Kahramanmaraş ve İskenderun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA -3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -3°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -5°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

BOLU -4°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -5°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de karla kaplı dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 3°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

7

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kar, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Malatya, Tunceli, Muş, Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda, karla kaplı dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu çevreleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer gök gürültülü olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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