İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı... İşte MGM 25 Mart il il hava durumu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kar, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Malatya, Tunceli, Muş, Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda, karla kaplı dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



HAKKARİ 1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KARS -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



VAN 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



DİYARBAKIR 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu çevreleri karla karışık yağmurlu



GAZİANTEP 3°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer gök gürültülü olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



SİİRT 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı