İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tarih vererek uyardı... İşte MGM 22 Mart hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 7°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı



İSTANBUL 5°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı



KIRKLARELİ 3°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı



KOCAELİ 6°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edremit körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın önceleri Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

