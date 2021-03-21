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Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 20:04 | 

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tarih vererek uyardı... İşte MGM 22 Mart hava durumu

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı, Meteoroloji'nin son yaptığı açıklamalar ile belli oldu. Hava sıcaklığının yurt genelinde düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde kar yağışının beklendiğini duyurdu. Hafta başında tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Cuma gününe doğru da batı kesimlere kar geri dönecek. İşte, MGM 22 Mart il il hava durumu tahminleri.

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1

İstanbul'a kar yağışı uyarısı Meteoroloji'nin son dakika açıklaması ile geldi. Hava durumu raporuna göre salı gününden itibaren hissedilir derecede sıcaklar düşecek. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Çanakkale, Edirne'nin güney ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde de pazartesi kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

2İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması:

Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

321 MART İL İL HAVA DURUMU RAPORU

21 MART İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin, yarın (Pazartesi) yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarların, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğulu; yarın Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney, güneydoğulu; Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

4

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 7°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İSTANBUL 5°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KOCAELİ 6°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edremit körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın önceleri Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5

AKDENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, önceleri Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 5°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinden başlamak üzere, yarın (Pazartesi) zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi) güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde akşam ve gece saatlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 3°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinden başlamak üzere, yarın (Pazartesi) zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 2°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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