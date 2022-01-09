İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu paylaştı

Prof. Dr. Şen, kar uyarısında şu ifadelere yer verdi; 12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü de Marmara'da kar görünüyor yeni verilere göre. İstanbul'da salı gecesi, çarşamba ve perşembe (13 Ocak) karla karışık yağmur ve kar görünüyor.