İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu paylaştı
Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu paylaştı. 10 - 16 Ocak 2022 tarihli hava durumu tahminini resmi Twitter adresinden paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.” İfadelerini kullandı. Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için tarih verdi. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Prof. Dr. Şen, kar uyarısında şu ifadelere yer verdi; 12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü de Marmara'da kar görünüyor yeni verilere göre. İstanbul'da salı gecesi, çarşamba ve perşembe (13 Ocak) karla karışık yağmur ve kar görünüyor.