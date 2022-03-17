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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den son bilgiler

#İstanbul#Kar#Meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin 17 Mart'tan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi. Yağışların, sağanak ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

1/3İstanbula kar ne zaman yağacak İşte Meteorolojiden son bilgiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16-22 Mart tarihleri için haftalık hava tahminini yayınladı. Buna göre pazartesi günü sona eren kar yağışı yeniden başlayacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Cuma gününden itibaren İstanbul'da kar yağışı tekrar etkili olmaya başlayacak. İşte, Meteoroloji'den son bilgiler...

2/3İstanbula kar ne zaman yağacak İşte Meteorolojiden son bilgiler

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin (Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusunda (Sakarya'nın güney ilçelerinde) karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren bölge genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

3/3SICAKLIKLAR YENİDEN DÜŞECEK

SICAKLIKLAR YENİDEN DÜŞECEK

Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olacağı da değerlendiriliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da 17 Mart Perşembe günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

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#İstanbul#Kar#Meteoroloji