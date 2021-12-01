İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den gelen son tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından lodos fırtınası İstanbul'da dünden beri etkisini göstermeye başladı. İstanbul'u esir alan ve hayatı felç eden lodosta şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Öte yandan Ankara'da kar yağışının görülmesi ile birlikte vatandaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. İşte, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre ülke genelinde hava sıcaklıkları 4 ila 12 derece azalacak. Bugün Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den gelen son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIK ÜLKE GENELİNDE 4 İLA 12 DERECE AZALACAK
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
ANKARA'YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Ankara'da beklenen Kar Yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul'a kar yağışı hakkında yakın zaman için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklama henüz yok. Bu konuda uyarılar olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul'a kar yağışı hakkında yakın zaman için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklama henüz yok. Bu konuda uyarılar olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.