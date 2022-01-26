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İstanbul'a girişler açıldı mı, otobüs seferleri iptal mi? İstanbul Valisi duyurdu!

#İstanbul'a Giriş#İstanbul'a Girişler Açıldı Mı#Şehirlerarası Otobüs Seferleri

Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma da Valilik tarafından kısıtlamalar getirilmişti. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, bu kısıtlamarın bugün de devam edip etmediğini merak ediyorlar. Peki, İstanbul'a girişler açıldı mı, otobüs seferleri iptal mi? İşte Valilik'ten gelen açıklama...

1/3İstanbula girişler açıldı mı, otobüs seferleri iptal mi İstanbul Valisi duyurdu

Yoğun kar yağışı trafik ve uçak, deniz seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ulaşıma bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. Bugün itibariyle gözler feribot seferleri ve uçuşların iptal olmasının ardından şehirlerarası otobüslere ve İstanbul giriş çıkışlarındaki yasaklara çevrildi. Peki, İstanbul'a giriş yasağı kalktı mı? Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi? İşte detaylar...

2/3İSTANBULA GİRİŞLER AÇILDI MI

İSTANBUL'A GİRİŞLER AÇILDI MI?

Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a giriş kısıtlaması kaldırıldı.

3/3ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili, 26 Ocak 2022 Çarşamba 09.00'a kadar İstanbul Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu. Bu durumda belirtilen saatten sonra seferlerin yeniden başlaması bekleniyor.

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#İstanbul'a Giriş#İstanbul'a Girişler Açıldı Mı#Şehirlerarası Otobüs Seferleri