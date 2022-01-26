İstanbul'a girişler açıldı mı, otobüs seferleri iptal mi? İstanbul Valisi duyurdu!

Yoğun kar yağışı trafik ve uçak, deniz seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ulaşıma bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. Bugün itibariyle gözler feribot seferleri ve uçuşların iptal olmasının ardından şehirlerarası otobüslere ve İstanbul giriş çıkışlarındaki yasaklara çevrildi. Peki, İstanbul'a giriş yasağı kalktı mı? Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi? İşte detaylar...