İstanbul'a girişler açıldı mı, otobüs seferleri iptal mi? İstanbul Valisi duyurdu!

Yoğun kar yağışı trafik ve uçak, deniz seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ulaşıma bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. Bugün itibariyle gözler feribot seferleri ve uçuşların iptal olmasının ardından şehirlerarası otobüslere ve İstanbul giriş çıkışlarındaki yasaklara çevrildi. Peki, İstanbul'a giriş yasağı kalktı mı? Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi? İşte detaylar...
Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a giriş kısıtlaması kaldırıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili, 26 Ocak 2022 Çarşamba 09.00'a kadar İstanbul Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu. Bu durumda belirtilen saatten sonra seferlerin yeniden başlaması bekleniyor.