İstanbul'a giriş/çıkış yasağı ne zaman bitecek?

Büyük şehirlere uygulanan giriş/çıkış yasaklarının ne zaman biteceği ve özelikle İstanbul için giriş/çıkışların ne zaman açılacağı yoğun şekilde merak ediliyor. Çeşitli nedenlerle İstanbul'a giriş yapmak ya da İstanbul'dan farklı şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak için araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...