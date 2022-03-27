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İstanbul yarı maratonu saat kaçta? İşte İstanbul yarı maratonu takvimi

#Maraton#İstanbul Yarı Maratonu#İstanbul Maratonu Parkur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu 27 Mart Pazar günü koşulacak. 10 bin 389 kişi ile tarihinin en kalabalık startını verecek koşuda dünyanın en iyi elit atletleri Tarihi Yarımada’da birincilik ipini göğüslemek için mücadele edecek. Peki, İstanbul yarı maratonu saat kaçta? İşte İstanbul yarı maratonu parkuru ve takvimi

1/3İstanbul yarı maratonu saat kaçta İşte İstanbul yarı maratonu takvimi

Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda bu yıl 17.’si gerçekleştirilecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü start alacak.

2/3İstanbul yarı maratonu saat kaçta İşte İstanbul yarı maratonu takvimi

u yıl 10.389 kişilik rekor katılımla, tarihinin en kalabalık startını verecek etkinlikte sporcular 21K, 10K ve paten kategorilerinde yarışacak. Yenikapı Miting Alanı’ndaki otobüs durağından başlayacak koşuda sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’ne gelen sporcular, köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yaparak Fatih’e ilerleyecek. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile sahil yolunda ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek.

3/3YARIŞ PROGRAMI

YARIŞ PROGRAMI

07:00 Parkurun araç trafiğine kapatılması
08:00 Paten start
08:40 10K start
10:00 Elit atlet ve 21K start
11:30-12:00 Ödül töreni
14:00 Etkinliğin sona ermesi

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#Maraton#İstanbul Yarı Maratonu#İstanbul Maratonu Parkur