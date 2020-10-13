İstanbul ve İzmir’de sağanak yağış - Yağmur ne zaman bitecek, akşam yağmur var mı, dolu yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. İstanbul ve İzmir’de sağanak yağış başladı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağış, saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı. Geçtiğimiz hafta Marmara bölgesinde yaşanan yağışlı hava, fırtına ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı.Peki, yağmur ne zaman bitecek, dolu yağacak mı?
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1
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
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YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Yağışların bugün (Salı) 10:00-20:00 saatleri arasında Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde; kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Rüzgarın bugün akşam saatlerine kadar Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İzmir'de öğleden sonra, gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. İzmir'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına kapılan bir kadın, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı.