Son depremler: Deprem mi oldu, deprem nerede oldu? (İstanbul, Düzce, Sakarya) Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce’de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi.



AFAD daha sonra yaptığı açıklamada 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu.