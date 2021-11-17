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GeriGündem Son depremler: Deprem mi oldu, deprem nerede oldu? (İstanbul, Düzce, Sakarya) Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 16:34 | 

Son depremler: Deprem mi oldu, deprem nerede oldu? (İstanbul, Düzce, Sakarya) Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili açıklama yapıldı. Yaşanan sarsıntılar ardından AFAD ve Kandilli verileriyle kamuoyu bilgilendiriliyor. Son depremler listesinde depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce’de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi. Ardından 15.57'de artçı bir deprem oldu.

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Deprem ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD daha sonra yaptığı açıklamada 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu.

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Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce’de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi.

AFAD daha sonra yaptığı açıklamada 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu.

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arih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.17 15:57:18 40.8228 31.0375 5.4 -.- 4.4 4.1 KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) REVIZE01 (2021.11.17 15:57:19)

2021.11.17 15:53:38 40.8052 31.0532 9.3 -.- 1.9 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2021.11.17 15:49:26 37.9148 32.2405 5.1 -.- 1.2 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2021.11.17 15:40:15 40.8413 31.0310 7.4 -.- 5.2 4.9 ISLAHIYE-(DUZCE) REVIZE02 (2021.11.17 15:40:16)

2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.11.17 12:47:16 40.6913 30.4632 5.0 -.- 2.9 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2021.11.17 11:58:09 37.1595 37.2128 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel

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2021.11.17 04:01:49 36.5178 27.2792 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.17 03:39:21 38.4337 38.7905 6.0 -.- 2.1 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2021.11.17 02:19:50 38.2110 30.5588 29.9 -.- 1.3 -.- BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel

2021.11.17 01:40:39 38.5773 31.6618 5.4 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.11.17 01:19:36 35.8067 28.3317 7.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

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