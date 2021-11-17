Son depremler: Deprem mi oldu, deprem nerede oldu? (İstanbul, Düzce, Sakarya) Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son depremler ile ilgili açıklama yapıldı. Yaşanan sarsıntılar ardından AFAD ve Kandilli verileriyle kamuoyu bilgilendiriliyor. Son depremler listesinde depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce’de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi. Ardından 15.57'de artçı bir deprem oldu.
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Deprem ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD daha sonra yaptığı açıklamada 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu.
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Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce’de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi.
AFAD daha sonra yaptığı açıklamada 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu.
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arih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği