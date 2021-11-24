İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Türkiye’nin yüksek noktalarından kar haberleri gelmeye başladı ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler henüz kar yüzü görmedi. Büyükşehirlerde bulunan vatandaşlar, kar yağışı haberlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle Yağmur ve Sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.