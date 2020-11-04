İstanbul ve Ankara’da kar ne zaman yağacak? Bazı illerde ilk kar düştü
Türkiye'nin bazı illerinden kar yağışı haberleri ve görüntüleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerdeki yağışın ardından yerini güneşli havaya bırakan Uludağ'da bugünden itibaren kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki dağlara da mevsimin ilk karı düştü. Peki, İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak?
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Havaların soğuması ardından yurdun çeşitli yerlerinde kar yağışı başladı. Bursa, Hakkari, Kayseri ve Konya'da bazı bölgeler kara büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel verilerine göre, İstanbul'da ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri paylaşıldı. İstanbul'da bu hafta parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Hafta sonu ise yerini bulutlu havaya bırakacak. Ankara'da ise parçalı ve çok bulutlu hava, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
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ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Bursa'da kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışı sebebiyle her yer beyaza büründü. Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle zirve beyaz gelinliği giydi. Geçtiğimiz günlerdeki yağışın ardından yerini güneşli havaya bırakan Uludağ'da bugünden itibaren kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 6 derece olarak ölçüldü.
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KONYA’DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten Deliyörükgil, ilçeye mevsimin ilk karının düştüğünü sosyal medya hesabından yaptığı görsel paylaşımları ve "Derbent'imize sezonun ilk karı düştü. Allah bereketli kılsın inşallah." sözleriyle duyurdu.
Başkan Deliyörükgil, hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, mevsimin ilk karının kış turizmi merkezi olması için çalışmalar yürütülen Aladağ'a düştüğünü belirtti.
İlçede, 2 bin 385 metre rakıma sahip Aladağ'da, kayak merkezinin bulunduğu bölge kasımda yağan karla beyaz örtüye bürünürken bazı vatandaşlar ise bu anı fotoğrafladı.
Öte yandan Konya'nın Beyşehir ilçesinde de Anamas Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.
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YÜKSEKOVA’NIN DAĞLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki dağlara mevsimin ilk karı düştü.
İlçede son günlerde havanın soğuması ve yağışların etkili olmasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. İlçe merkezinde zaman zaman etkisini artıran yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları’nın yüksek kesimleri beyaza büründü.Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü ilçede, yağışların devam edeceği belirtildi.
Beyaz gelinliğini giyen dağları fotoğraflayan İbrahim Atılgan, havaların soğumaya başladığını belirterek, “Şehirde kar yağmamış olsa da gördüğümüz üzere dağlara düşen kar doyumsuz manzaralar çıkartmış. Havaların soğumasıyla montlarımızı, kazaklarımızı giymeye başladık. Dağlarımız şu an beyaz gelinliğini giymiş ve güzel manzaralar ortaya çıkartmış” dedi..
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ERCİYES DAĞI’NA KAR YAĞDI
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapıda tesislerin bulunduğu bölgede de kar yağışı görüldü.
Kayseri kent merkezinde de gece 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 17 derece ölçüldü.