İstanbul ve Ankara’da kar ne zaman yağacak? Bazı illerde ilk kar düştü

Havaların soğuması ardından yurdun çeşitli yerlerinde kar yağışı başladı. Bursa, Hakkari, Kayseri ve Konya'da bazı bölgeler kara büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel verilerine göre, İstanbul'da ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri paylaşıldı. İstanbul'da bu hafta parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Hafta sonu ise yerini bulutlu havaya bırakacak. Ankara'da ise parçalı ve çok bulutlu hava, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.