Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Ankara ve İstanbul'da elektrik kesintisi programı
Elektrik dağıtım şirketleri elektrik kesintisi programları hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. 12 Haziran tarihli elektrik kesintisi programlarına göre, bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında yer aldığı bazı illerin ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran Ankara ve İstanbul'da elektrik kesintisi programı...
Çeşitli il ve ilçelerde 12 Haziran 2020 Cuma günü yaşanacak elektrik kesintileri listesi belli oldu. Bazı illere planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince elektrik verilemiyor. İstanbul ve Ankara elektrik kesintisi programı elektrik dağıtım şirketlerinin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı.
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah EBER, EMRE, KEMALİYE, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ZİYALI, İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511181)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513013)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ZEMİN, ŞEHMUZ sk 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513018)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah RAHMİ REİS sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., AHMET HAŞİM, BARIŞ MANÇO, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZİYA GÖKALP sk 17:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507324)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah, ,G-513., G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1,G-190/2., G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508059)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜVENÇ, SELVİ, ÇINAR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511040)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, ORHAN GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513137)
- İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ, MAHMUTBEY MAH. 2662 sk, Taşocağıyolu cad. 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2491540)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk 1.sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511180)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR Cd. 19:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511186)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 3. sk 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511183)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BERRAK sk 16:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513109)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah EKREM BEY, ZÜBEYDE HANIM sk / HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513132)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SOLMAZ sk 15:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512904)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, SİNANPAŞA sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513737)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, MANASTIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk 16:30-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513133)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, FAHRİ GİZDEN, FULYA SİTESİ ÇIKMAZI, GÖNENOĞLU, OVACIK ÇIKMAZI, RÜŞTÜBEY ÇIKMAZI, SÜLEYMANBEY, VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA sk / FULYA mah ALİ SAMİ YEN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512350)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 2., 8. sk 17:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507326)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah FUAR sk 16:15-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511012)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 55. sk 17:45-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511013)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YAHYA KAHYA mah SİPAHİ FIRINI, ÇİVİCİ sk / ÇATMA MESCİT mah KÜÇÜK HAMAM, TEPEBAŞI, ÇİVİCİ, ÇİVİCİ GEÇİDİ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513575)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, KEMAL ATATÜRK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511227)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANKARA, BİNGÜL, SOYDAN sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513062)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AKASYA 2, BARIŞ, DEFNE 3, DEMOKRASİ, DENİZ 3, FLAMİNGO, GÜVERCİN 3, IHLAMUR 4, KURTULUŞ, MARTI 2, MEŞE 3, SELVİ 3, SERGÜL, TATLICI, TURNA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513819)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / KAMİLOBA mah BAHTİYAR, BAĞDATLI, BOSTAN 1, BULUT 1, BUSE 1, DİCLE 1, EMSAL 1, GÜLTEPE, KARACA 1, KÖROĞLU, MARİN, MERVE 1, POLİGON, SARIGÜL 1, SELVİ 1, SELİM, YAHYA KEMAL, YAVUZ, YEŞİL, YEŞİM 2, ZAMBAK 5, ÇAĞLAYAN 2, ÖREN, İSTİKBAL, ŞERAFETTİN sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513818)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AYDIN 4, BUKET, CUMHURİYET 2, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, GÖNÜL 1, MESİR, TECİMEN SİTESİ, UĞUR, YAKUT 2, ÇATALCA YOLU, İSKELE, İÇEL, ŞAKAYIK 1 sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513817)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-Başakköy Mah. bir kısmı 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2504906)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMZA, HAMİT, HAMİYET ÇIKMAZI, TEKİRDAĞ sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506895)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 543., 544., BARBAROS, YILDIRIM sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508346)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2632., 2646., 2647., CEMİL MERİÇ, GENÇ OSMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZİYA GÖKALP sk 17:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507325)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ANI, ARALIK, CAN, CUMHURİYET, DUYGU, EKİM, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk / OSMANGAZİ mah AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ZÜMRÜT, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506524)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, CUMHURİYET, ERDEM, MÜZİK, MİLLET, TEMEL, UDİ, ZAFER, ŞİİR sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508093)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk 19:15-21:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511014)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., 1237., 1238., AHMET ARİF sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512302)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1626., 1631., 1633., UĞUR MUMCU sk 1596 sk. 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511158)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1407., 1408., 1409., 1410., 1411., 1413., 1416., 1436., 1437. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512306)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.KAYIN, AÇELYA, BELEDİYE, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511159)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511162)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ, BÖREKÇİ ALİ, DERİNKUYU, HAZNEDAR, KOCA RAGIPPAŞA, MESİHPAŞA, SOĞANAĞA CAMİİ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT sk / NİŞANCA mah AĞA ÇEŞMESİ, DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, NUR, TAVŞANTAŞI sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2505010)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, KLOD FARER, PEYKHANE, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / SULTAN AHMET mah ARASTA ÇARŞISI, AT MEYDANI, DALBASTI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507135)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, KLOD FARER, PEYKHANE, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / SULTAN AHMET mah ARASTA ÇARŞISI, AT MEYDANI, DALBASTI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk 14:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507138)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BADEM, BAYIR, DENİZ, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER sk 20:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512365)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, ATATÜRK, BAŞAKLI, DEĞİRMEN, GAMZE, GÜR, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KANARYA, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, MİNE, OKÇU, OZAN, SAADET, SAKİN, SANCAK, SANCAKLI, ÇARŞI, ÖZBORAN, ÖZNUR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508882)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ATİFET, BAHÇELİ, BEYDİLLİ, EZHER, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖLGELİ, GÖRGÜLÜ, HATEMİ, HAYAT, SULHİ GARAN sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508888)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BERAT, DALGIÇ, DAMAR, DAİM, DEĞİRMEN, DURGUN, GÖKTÜRK, KEMALİYE, SEÇİLMİŞ, ÇELİK, ÇEŞNİ sk 15:30-19:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508453)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, EMEKTAR, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, KEMAL ATATÜRK sk 15:30-19:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508454)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 170. sk / MASLAK mah AOS 43., AOS 44., AOS 45., AOS 46. sk 06:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508314)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ATLAS ÇİÇEĞİ, AYVACIK, CAFER AĞA, GÜNEYSU, HALİME ÇAVUŞ, HAYRULLAH ÇAVUŞ, HAZİRAN, KAPTANI DERYA, KUZGUNCUK, MAHMUT AĞA, SAKLIBAHÇE, SALİH PAŞA, SARIKANAT, SEVDE, SEVİNÇ, SEZON, TAZEGÜL, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VURAL, ÜZÜM BAĞLARI, ŞEHİT TEVFİK İNAN sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508312)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah ENDER, KOZALAK, KUMRU, KURTULUŞ ÇIKMAZI, KURŞUN ÇIKMAZI, NERGİS, PORTAKAL, SARNIÇ, ZERRİN sk / MERKEZ mah PORTAKAL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512354)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DAĞLALESİ, DRAMAN, EBRULİ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYEL, KOCASİNAN, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MELİKGAZİ, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YETEN, YEŞİLHİSAR, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ZEYNEP, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513578)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk 20:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506698)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513584)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., G/26/1., G/27., G/7. sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513740)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., G/26/1., G/27., G/7. sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513741)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., 322., BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/19., G/20., G/22., G/22/1., G/23., G/24., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/28., G/29., G/32., G/33., G/34., G/35., G/7., HALİL DİNÇER, MEVLANA sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2513743)- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk / SEYİTNİZAM mah AMBARLAR 1. YOL, MEVLANA sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513744)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk / SEYİTNİZAM mah MEVLANA sk 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513745)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk / SEYİTNİZAM mah MEVLANA sk 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513746)
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ATAŞEHİR
|15:00 - 19:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ
BEYKOZ
|15:00 - 19:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KESTANE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÇINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: BOĞAZKALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: HACER HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: DEVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: DOLAYBAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FEYZULLAH EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ALBAY TANSELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: TEMENNİ ÇIKMAZI
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 47
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 48
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
ÇEKMEKÖY
|15:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ŞİLE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 5.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 4.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 13.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 3.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: SERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ERDİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YUNUS EMRE
KADIKÖY
|15:00 - 17:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GAZİOSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TULUMBACI ASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAYRAK ÇIKMAZI
|17:15 - 19:15 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ÇİLEK
PENDİK
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: PERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: MEHMET EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: AŞIK YUNUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SEYMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: KANDİL ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SULAK
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEMBEREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İMAMI AZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜKÜMDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HARBİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SARAYBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖMER MUHTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KALENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZDEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEVESKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜLHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BERİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİPAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: UZUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MUALLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: UÇAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AY IŞIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BALIKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İMAMI AZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HARBİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KANDİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLGELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: PALAMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: FIRIN
SANCAKTEPE
|15:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: LEVENT
SULTANBEYLİ
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SOHBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ERSİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEYAZIT
|10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA
TUZLA
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: 23 NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: IŞILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: LEVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RÜŞTİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAŞAR DOĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAMİT KAPLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UFUK
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EMİROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: 23 NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: IŞILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MUHTEREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HİSAR
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
N
AKYURT
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL
|09:15 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ
ATLINDAĞ
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 1956
|13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 2003/1
AYAŞ
|13:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAYAŞ - Sokak: BAŞAYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞBEREKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞBEREKET - Sokak: BAŞBEREKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞBEREKET - Sokak: AYAŞ ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İNCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AÇELYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA - Sokak: KÖY PINARYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT - Sokak: BAYAT
Belde/Köy: FERUZ - Mahalle:
Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:
Belde/Köy: ORTABEREKET - Mahalle:
Belde/Köy: PINARYAKA - Mahalle:
BALA
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENTEPE - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENTEPE - Sokak: ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI 79 AFET KONUTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY - Sokak: TOLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALÇEŞME - Sokak: ÇATALÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBOYALIK - Sokak: BÜYÜKBOYALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERİŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERİŞLİ - Sokak: KERİŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ - Sokak: KÖSELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ - Sokak: KÖSELİ 9.AFET KONUTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR - Sokak: CUMHURİYET AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKOĞLU - Sokak: AŞIKOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDOĞAN - Sokak: AYDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAVDANLI - Sokak: DAVDANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEREKIŞLA - Sokak: DEREKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: ERGİN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: CUMHURİYET ERGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAYAT - Sokak: BÜYÜKBAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBIYIK - Sokak: KÜÇÜKBIYIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKCAMİLİ - Sokak: KÜÇÜKCAMİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: SIRAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHRİBAN - Sokak: ŞEHRİBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜÇEM - Sokak: ÜÇEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALIÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALIÖZÜ - Sokak: YAYLALIÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKOYUNLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKOYUNLU - Sokak: AKKOYUNLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: DOSTLAR ÇİFTLİĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM ÇİFTLİGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: GÜZEL BAHÇE EVLERİ
Belde/Köy: AŞIKOĞLU - Mahalle:
Belde/Köy: AYDOĞAN - Mahalle:
Belde/Köy: DAVDANLI - Mahalle:
Belde/Köy: ERGİN - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEHRİBAN - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKDAVDANLI - Mahalle:
Belde/Köy: BEYNAM - Mahalle:
BEYPAZARI
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: TURAN KANBERLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: SEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: ESERTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: 6.SOKAK
ÇANKAYA
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: 206
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: AÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: SESSİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: TEKMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: ZİYA ORALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: 215
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: VEDAT DALOKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: 203
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: 216
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: 205
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: 224/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖN CEBECİ - Sokak: SERVİ
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKADIM - Sokak: SİNAN
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜMİT - Sokak: 2447
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4844
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARLAR - Sokak: AKARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞLU - Sokak: ÇAVUŞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİLER - Sokak: EVCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHASANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHASANLI - Sokak: KARAHASANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRCÜ - Sokak: KÖMÜRCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOHUMLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOHUMLAR - Sokak: TOHUMLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YAYLA KÜME
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: ZİYA ORALAY
|13:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLUKENT - Sokak: YELKENLİ
ELMADAĞ
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANOĞLAN HAVUZBAŞI - Sokak: YILDIRIM
|11:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANOĞLAN HAVUZBAŞI - Sokak: YILDIRIM
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAALİ - Sokak: AKÇAALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLEYMANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLEYMANLI - Sokak: SÜLAYMANLI
Belde/Köy: TABURLAR - Mahalle:
ETİMESGUT
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: DİL DEVRİMİ
|13:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: MERMEROĞLU
GÖLBAŞI
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİBOZ - Sokak: AHİBOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 41
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNÇANAK - Sokak: ALTUNÇANAK
GÜDÜL
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PERİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ŞEHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE
Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle:
HAYMANA
|09:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: GÜLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKLİ - Sokak: ÇELTİKLİ
KALECİK
|13:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİKKÖY - Sokak: ÇİFTLİKKÖY
KEÇİÖREN
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAKTEPE - Sokak: 1638
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1716
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1715
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1727
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1725/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1728
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1729
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1724/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1724/5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: ESTERGON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1702
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1703
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1673
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1677
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1684
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1720
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1723
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: ÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1697
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1711
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1731
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1673/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1682
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1724
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1683
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1680
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1681
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1719
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1722
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1726
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1725
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1721
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1674
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1717
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT KUBİLAY - Sokak: 1707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: 2005
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEBAŞI - Sokak: ÇAYCUMA
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: NURGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: ADNAN YÜKSEL
|11:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: NURGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: ADNAN YÜKSEL
KIZILCAHAMAM
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEBELER - Sokak: YAYLA GEBELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÖNÜ - Sokak: DEĞİRMENÖNÜ
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEBELER - Sokak: YAYLA GEBELER
MAMAK
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLU - Sokak: 456
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINEVLER - Sokak: 98
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ODABAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ODABAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ODABAŞI KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BARBAROS
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: ŞEHİT AYHAN BABADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 395/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 390
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 396
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 388/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 394
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 395
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 397
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 392
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: NATOYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 506
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM ORBAY - Sokak: 342
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 693/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 689
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 693/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 398
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 702/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 702/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: İMAM ALİM SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: ŞEHİT METİN SEZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 688
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ TOPEL - Sokak: ZİYA ORALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 413/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 130
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 424/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 416/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 414
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 396
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 414/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 120
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 413
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 124
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 413/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 407
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 407/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 135
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 141
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 144
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 416
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 424/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 427
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 430
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 430/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 430/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 435/7
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 395
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 397
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: ŞEHİT AYHAN BABADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 424/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 117
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 406
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 421
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 421/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 142
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 424
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 430/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 435/6
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 435/8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 407/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 435/9
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 398
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 418
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 114
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 411
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 441
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 423
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 440
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 436
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 438
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 422
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 411/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 410
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 437
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 442
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 418/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 408
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 419
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 165
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 171/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 169/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: AHMET AKBAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 169/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 171
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 171/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 169
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 168
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 169/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 14/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 14/6
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 14/7
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: AHMET AKBAŞ
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: ŞEHİT AYHAN BABADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 395/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 390
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 396
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 388/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 394
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 395
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKDERE - Sokak: 392
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ TOPEL - Sokak: ZİYA ORALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 130
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 416/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 414
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 414/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 120
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 413/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 407
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 407/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 135
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 141
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 144
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 395
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: ŞEHİT AYHAN BABADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 117
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 406
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 421
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 142
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 407/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 411
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 411/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 410
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 418/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 408
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKÖZÜ - Sokak: 419
POLATLI
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: ÖMERLER - Mahalle:
SİNCAN
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 677
|13:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK
YENİMAHALLE
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK - Sokak: KIRANDAĞ K.Y.KOOP.
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZEVLER - Sokak: İVEDİK