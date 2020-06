Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Ankara ve İstanbul'da elektrik kesintisi programı

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah EBER, EMRE, KEMALİYE, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ZİYALI, İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511181)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513013)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ZEMİN, ŞEHMUZ sk 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513018)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah RAHMİ REİS sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., AHMET HAŞİM, BARIŞ MANÇO, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZİYA GÖKALP sk 17:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507324)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah, ,G-513., G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1,G-190/2., G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508059)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜVENÇ, SELVİ, ÇINAR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511040)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, ORHAN GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513137)



- İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ, MAHMUTBEY MAH. 2662 sk, Taşocağıyolu cad. 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2491540)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk 1.sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511180)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR Cd. 19:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511186)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 3. sk 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511183)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BERRAK sk 16:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513109)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah EKREM BEY, ZÜBEYDE HANIM sk / HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513132)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SOLMAZ sk 15:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512904)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, SİNANPAŞA sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513737)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, MANASTIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk 16:30-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513133)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, FAHRİ GİZDEN, FULYA SİTESİ ÇIKMAZI, GÖNENOĞLU, OVACIK ÇIKMAZI, RÜŞTÜBEY ÇIKMAZI, SÜLEYMANBEY, VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA sk / FULYA mah ALİ SAMİ YEN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512350)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 2., 8. sk 17:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507326)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah FUAR sk 16:15-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511012)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 55. sk 17:45-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511013)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YAHYA KAHYA mah SİPAHİ FIRINI, ÇİVİCİ sk / ÇATMA MESCİT mah KÜÇÜK HAMAM, TEPEBAŞI, ÇİVİCİ, ÇİVİCİ GEÇİDİ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513575)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, KEMAL ATATÜRK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511227)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANKARA, BİNGÜL, SOYDAN sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513062)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AKASYA 2, BARIŞ, DEFNE 3, DEMOKRASİ, DENİZ 3, FLAMİNGO, GÜVERCİN 3, IHLAMUR 4, KURTULUŞ, MARTI 2, MEŞE 3, SELVİ 3, SERGÜL, TATLICI, TURNA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513819)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / KAMİLOBA mah BAHTİYAR, BAĞDATLI, BOSTAN 1, BULUT 1, BUSE 1, DİCLE 1, EMSAL 1, GÜLTEPE, KARACA 1, KÖROĞLU, MARİN, MERVE 1, POLİGON, SARIGÜL 1, SELVİ 1, SELİM, YAHYA KEMAL, YAVUZ, YEŞİL, YEŞİM 2, ZAMBAK 5, ÇAĞLAYAN 2, ÖREN, İSTİKBAL, ŞERAFETTİN sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513818)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AYDIN 4, BUKET, CUMHURİYET 2, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, GÖNÜL 1, MESİR, TECİMEN SİTESİ, UĞUR, YAKUT 2, ÇATALCA YOLU, İSKELE, İÇEL, ŞAKAYIK 1 sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513817)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-Başakköy Mah. bir kısmı 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2504906)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMZA, HAMİT, HAMİYET ÇIKMAZI, TEKİRDAĞ sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506895)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 543., 544., BARBAROS, YILDIRIM sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508346)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2632., 2646., 2647., CEMİL MERİÇ, GENÇ OSMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZİYA GÖKALP sk 17:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507325)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ANI, ARALIK, CAN, CUMHURİYET, DUYGU, EKİM, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk / OSMANGAZİ mah AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ZÜMRÜT, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506524)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, CUMHURİYET, ERDEM, MÜZİK, MİLLET, TEMEL, UDİ, ZAFER, ŞİİR sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508093)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk 19:15-21:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511014)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., 1237., 1238., AHMET ARİF sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512302)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1626., 1631., 1633., UĞUR MUMCU sk 1596 sk. 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511158)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1407., 1408., 1409., 1410., 1411., 1413., 1416., 1436., 1437. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512306)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.KAYIN, AÇELYA, BELEDİYE, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511159)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511162)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ, BÖREKÇİ ALİ, DERİNKUYU, HAZNEDAR, KOCA RAGIPPAŞA, MESİHPAŞA, SOĞANAĞA CAMİİ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT sk / NİŞANCA mah AĞA ÇEŞMESİ, DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, NUR, TAVŞANTAŞI sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2505010)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, KLOD FARER, PEYKHANE, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / SULTAN AHMET mah ARASTA ÇARŞISI, AT MEYDANI, DALBASTI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507135)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, KLOD FARER, PEYKHANE, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / SULTAN AHMET mah ARASTA ÇARŞISI, AT MEYDANI, DALBASTI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk 14:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2507138)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BADEM, BAYIR, DENİZ, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER sk 20:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512365)



- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, ATATÜRK, BAŞAKLI, DEĞİRMEN, GAMZE, GÜR, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KANARYA, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, MİNE, OKÇU, OZAN, SAADET, SAKİN, SANCAK, SANCAKLI, ÇARŞI, ÖZBORAN, ÖZNUR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508882)



- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ATİFET, BAHÇELİ, BEYDİLLİ, EZHER, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖLGELİ, GÖRGÜLÜ, HATEMİ, HAYAT, SULHİ GARAN sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508888)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BERAT, DALGIÇ, DAMAR, DAİM, DEĞİRMEN, DURGUN, GÖKTÜRK, KEMALİYE, SEÇİLMİŞ, ÇELİK, ÇEŞNİ sk 15:30-19:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508453)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, EMEKTAR, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, KEMAL ATATÜRK sk 15:30-19:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508454)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 170. sk / MASLAK mah AOS 43., AOS 44., AOS 45., AOS 46. sk 06:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508314)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ATLAS ÇİÇEĞİ, AYVACIK, CAFER AĞA, GÜNEYSU, HALİME ÇAVUŞ, HAYRULLAH ÇAVUŞ, HAZİRAN, KAPTANI DERYA, KUZGUNCUK, MAHMUT AĞA, SAKLIBAHÇE, SALİH PAŞA, SARIKANAT, SEVDE, SEVİNÇ, SEZON, TAZEGÜL, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VURAL, ÜZÜM BAĞLARI, ŞEHİT TEVFİK İNAN sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508312)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah ENDER, KOZALAK, KUMRU, KURTULUŞ ÇIKMAZI, KURŞUN ÇIKMAZI, NERGİS, PORTAKAL, SARNIÇ, ZERRİN sk / MERKEZ mah PORTAKAL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2512354)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DAĞLALESİ, DRAMAN, EBRULİ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYEL, KOCASİNAN, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MELİKGAZİ, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YETEN, YEŞİLHİSAR, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ZEYNEP, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513578)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk 20:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506698)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513584)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., G/26/1., G/27., G/7. sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513740)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., G/26/1., G/27., G/7. sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513741)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., 322., BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/19., G/20., G/22., G/22/1., G/23., G/24., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/28., G/29., G/32., G/33., G/34., G/35., G/7., HALİL DİNÇER, MEVLANA sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



(2513743)- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk / SEYİTNİZAM mah AMBARLAR 1. YOL, MEVLANA sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513744)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk / SEYİTNİZAM mah MEVLANA sk 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513745)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk / SEYİTNİZAM mah MEVLANA sk 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513746)