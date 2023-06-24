İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İşte, ilçe ilçe İstanbul'da denize girilecek yerler listesi 2023

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!

İstanbul Valiliği'nce yapılan uyarılar şu şekilde;

Özellikle yaz mevsiminde; dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görülmektedir.

Her vatandaşımızın can ve mal emniyetinin korunması ve istenmeyen olayların önlenmesi öncelikli görevlerimiz arasında bulunmaktadır.

Bu görevin yerine getirilmesinde, ilgili idarelerin tedbir alması, alınan tedbirlerin kamuoyu ile yaygın şekilde paylaşılması ve mutlak surette bu tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

Valiliğimizce 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 9/Ç, 11/C maddeleri uyarınca; toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunarak, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla aşağıdaki önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır.