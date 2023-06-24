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İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İşte, ilçe ilçe İstanbul'da denize girilecek yerler listesi 2023

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 16:40

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, deniz sezonu da başlamış oldu. İstanbul Valiliği 2023 yüzme alanı ve plajlarla ilgili kararı açıkladı. Özellikle yaz mevsiminde; dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görülüyor. Denizlerde can kaybının önüne geçmek için İstanbul Valiliği denize girilebilecek 96 yerin listesini yayımladı. Peki, İstanbul'da nerelerde denize girilebilir? İşte, ilçe ilçe İstanbul'da denize girilecek yerler 2023!

1/10İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI İstanbulda nerelerde denize girilebilir İşte, ilçe ilçe İstanbulda denize girilecek yerler listesi 2023

Yaz sezonunun başlamasının ardından, vatandaşlar önümüzdeki tatil günlerini değerlendirmek için araştırmalara hız kazandırdı. Bu bağlamda İstanbul Valiliği, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla İstanbul'da denize girilebilen yerlerin listesini açıkladı. İstanbul Valiliği aynı zamanda yayımlanan listeye riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Peki, uyarılarda bulundu. İstanbul'da denize girilebilen yerler nereler? İşte, İstanbul'da denize girilecek yerler 2023 listesi...

2/10İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!

İstanbul Valiliği'nce yapılan uyarılar şu şekilde;

Özellikle yaz mevsiminde; dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görülmektedir.

Her vatandaşımızın can ve mal emniyetinin korunması ve istenmeyen olayların önlenmesi öncelikli görevlerimiz arasında bulunmaktadır.

Bu görevin yerine getirilmesinde, ilgili idarelerin tedbir alması, alınan tedbirlerin kamuoyu ile yaygın şekilde paylaşılması ve mutlak surette bu tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

Valiliğimizce 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 9/Ç, 11/C maddeleri uyarınca; toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunarak, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla aşağıdaki önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır.

3/10İSTANBULDA DENİZE GİRİLEBİLEN YERLER 2023

İSTANBUL'DA DENİZE GİRİLEBİLEN YERLER 2023

4/10İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI İstanbulda nerelerde denize girilebilir İşte, ilçe ilçe İstanbulda denize girilecek yerler listesi 2023
5/10İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI İstanbulda nerelerde denize girilebilir İşte, ilçe ilçe İstanbulda denize girilecek yerler listesi 2023
6/10İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI İstanbulda nerelerde denize girilebilir İşte, ilçe ilçe İstanbulda denize girilecek yerler listesi 2023
7/10İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI İstanbulda nerelerde denize girilebilir İşte, ilçe ilçe İstanbulda denize girilecek yerler listesi 2023
8/10İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI İstanbulda nerelerde denize girilebilir İşte, ilçe ilçe İstanbulda denize girilecek yerler listesi 2023
9/10İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI İstanbulda nerelerde denize girilebilir İşte, ilçe ilçe İstanbulda denize girilecek yerler listesi 2023
10/10İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI İstanbulda nerelerde denize girilebilir İşte, ilçe ilçe İstanbulda denize girilecek yerler listesi 2023
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