İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması! 2020 İstanbul Üniversitesi puanları
İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili bilgiler araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için heyecan başladı. YKS tercihleri ağustos ayında alınacak. Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. İşte İstanbul Üniversitesi bölümleri ve taban puanları…
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İstanbul Üniversitesi taban puanları, YKS tercihlerini yapacak olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte YÖK Atlas tercih robotu içerisinde yer alan bilgilere göre taban puanlar ve detaylar…
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
İstanbul Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak. Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.