İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması! 2020 İstanbul Üniversitesi puanları

İstanbul Üniversitesi taban puanları, YKS tercihlerini yapacak olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte YÖK Atlas tercih robotu içerisinde yer alan bilgilere göre taban puanlar ve detaylar…