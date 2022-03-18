İstanbul Ümraniye’de su kesintisi… Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu

“Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” denildi. Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın tahmini olarak 18.3.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.