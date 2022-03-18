İstanbul Ümraniye’de su kesintisi… Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Yayınlanan günlük su kesintisi programına göre, bugün Ümraniye’nin bazı mahallelerine enerji kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler İSKİ tarafından açıklandı.
“Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” denildi. Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın tahmini olarak 18.3.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
Parseller Mah,Tatlısu Mah,Necip Fazıl Mah,Madenler Mah,Mehmet Akif Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Dudullu Osb,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah