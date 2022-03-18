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İstanbul Ümraniye’de su kesintisi… Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu

#Su Kesintisi#Ümraniye Su Kesintisi#İski

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre Anadolu İlçesi’nde yer alan Ümraniye’de belirli saatler aralığında su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, İSKİ’nin resmi sayfasını inceleyerek bilgi almaya çalışıyor. Peki, Ümraniye’de sular ne zaman gelecek?

1/3İstanbul Ümraniye’de su kesintisi… Sular ne zaman gelecek İSKİ duyurdu

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Yayınlanan günlük su kesintisi programına göre, bugün Ümraniye’nin bazı mahallelerine enerji kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler İSKİ tarafından açıklandı.

2/3İstanbul Ümraniye’de su kesintisi… Sular ne zaman gelecek İSKİ duyurdu

“Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” denildi. Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın tahmini olarak 18.3.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

3/3SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN MAHALLER

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN MAHALLER

Parseller Mah,Tatlısu Mah,Necip Fazıl Mah,Madenler Mah,Mehmet Akif Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Dudullu Osb,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah

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#Su Kesintisi#Ümraniye Su Kesintisi#İski