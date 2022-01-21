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İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul trafik haritası ve kapalı yollar

#İstanbul#Trafik#Yol Durumu

İstanbul'da hangi yollar kapalı, sorusu trafiğin yüzde 90'a ulaştığı kentte sürücülerin gündemine geldi. Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken İstanbul'da yol durum ve trafikte son durum drone ile havadan görüntülendi. Araçları ile İstanbul'da açık ve kapalı yollara göre hareket edecek olan sürücüler İstanbul trafik haritasına odaklandı. İşte, İstanbul'da trafik yoğunluk haritası ve son durum.

1/4İstanbul trafiğinde son durum ne İstanbul trafik haritası ve kapalı yollar

İstanbul yol durumu haritası İBB trafik veri sistemi ile belli oldu. İstanbul'a etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. İBB trafik veri sistemine göre ise, trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı. Saat 18:15 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'ı gördü. Trafikte yaşanan yoğunlukla beraber, yola çıkmayı düşünen sürücüler yol durumuna odaklandı. İstanbul trafiğinde son durumu harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

2/4İSTANBULDA YOL DURUMUNDA SON DURUM

İSTANBUL'DA YOL DURUMUNDA SON DURUM

Akşam saatlerinde kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı. Özellikle Beylikdüzü ve Çatalca kısa sürede beyaza büründü. İstanbul'un tümünde kar etkisini gösteriyor. Yağışının etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Saat 18.20 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'e ulaştı.

İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYIN

3/4TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI

TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde 18 bölgede 446 tane merkezi olduğu bilgisini paylaşarak, şunları söyledi:

“Bu merkezlerimizde, 10 bin 900 makine ve ekipman, 12 bin 600 personel, tuz, solüsyon gibi her türlü temini yaptık. Bu civardaki bütün araçlarımızla beraber konuşlandık. Yağacak kara, hem öncesinde yolun tuzlanması, solüsyon atılması şeklinde müdahale edeceğiz. Hem de kar başladıktan sonra da kar küreme işlemlerini yapacağız. Ama bundan öncesinde esasında biz İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile sürekli irtibat halindeyiz. Bu mücadeleyi yapacağız ama bu anlamda da hepimize görev düşüyor. Biz, bu akşamdan itibaren, çok çok zorunlu olmadıkça özellikle ağır taşıtların trafiğe çıkmamasını öneriyoruz.

4/4İstanbul trafiğinde son durum ne İstanbul trafik haritası ve kapalı yollar

Valiliklerle de görüşüyoruz. Her ilin ve her güzergahın kendi özelini, valilerimizin koordinasyonunda bölge müdürlerimizle emniyet ve jandarma yetkilileri ile hangi güzergaha nasıl mücadele edeceğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer yolda sıkıntı yoksa bütün araçları geçireceğiz. Eğer yolda sıkıntı olmaya başlamışsa özellikle treylerlerin kayması sonucu bütün trafik duruyor. Bunlar ağır araçlar. Biz onları çekmekte zorlanıyoruz. Esasında bizdeki vinçleri de sahaya intikal ettirdik. Ama bir tır kaydığı zaman bunun yarım saatte kurtarılması söz konusu. Ama yarım saatte kilometrelerce kuyruk oluşması söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu yaşamamak için zorunlu haller dışında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Çıkmaları takdirde de kritik gördüğümüz noktalarda uygun bir yerde onları bekleteceğiz. Yolu rahatlatıncaya kadar herhangi bir aksama olmaması için bekleteceğiz.”

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#İstanbul#Trafik#Yol Durumu