İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul trafik haritası ve kapalı yollar

Valiliklerle de görüşüyoruz. Her ilin ve her güzergahın kendi özelini, valilerimizin koordinasyonunda bölge müdürlerimizle emniyet ve jandarma yetkilileri ile hangi güzergaha nasıl mücadele edeceğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer yolda sıkıntı yoksa bütün araçları geçireceğiz. Eğer yolda sıkıntı olmaya başlamışsa özellikle treylerlerin kayması sonucu bütün trafik duruyor. Bunlar ağır araçlar. Biz onları çekmekte zorlanıyoruz. Esasında bizdeki vinçleri de sahaya intikal ettirdik. Ama bir tır kaydığı zaman bunun yarım saatte kurtarılması söz konusu. Ama yarım saatte kilometrelerce kuyruk oluşması söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu yaşamamak için zorunlu haller dışında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Çıkmaları takdirde de kritik gördüğümüz noktalarda uygun bir yerde onları bekleteceğiz. Yolu rahatlatıncaya kadar herhangi bir aksama olmaması için bekleteceğiz.”