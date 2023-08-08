İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.
Toplu ulaşım ücretleri zamla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine Zam yapıldı. Sarı renkli ticari taksilerde indi-bindi ücretine yüzde 75 zam geldi ve 70 liraya yükseldi.
Sarı taksilerde açılış 19,17 lira, kilometre başına 12,89 lira oldu.
Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.