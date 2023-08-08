×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

İstanbul toplu taşıma ücretleri zammı 2023 ne kadar oldu? İşte, yeni otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay, metro tam bilet ve öğrenci bilet fiyatı (Öğrenci aylık abonman)

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri#İETT#Metro
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 12:40

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yapılacak zam oranları, bugün gerçekleşecek UKOME toplantısının ardından belli oldu. Metro, metrobüs, tramvay, otobüs, marmaray gibi ücretlerin yanı sıra taksi açılış ücreti ve indi-bindi fiyatları da belli oldu. İstanbul’da yaşayan ve İstanbulkart ile beraber sık sık toplu taşıma araçlarını tercih edenler zamlı toplu taşıma ücretlerine odaklanmış durumda. İstanbul’da toplu taşıma araçlarına yapılan zam oranı %51.52 oldu. Öğrenci aylık abonman 212 liraya, tam abonman ücreti ise 1177 liraya yükseldi. 2022 yılının Aralık ayında son olarak İETT ücreti tam bilet fiyatı 9,90 TL olmuştu. Peki İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte, yeni otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay, metro ücretleri...

1/8İstanbul toplu taşıma ücretleri zammı 2023 ne kadar oldu İşte, yeni otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay, metro tam bilet ve öğrenci bilet fiyatı (Öğrenci aylık abonman)



Günlük hayatta birçok kişi hem zamandan tasarruf etmek hem de trafikten uzak durmak için toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. Özellikle Avrupa Yakası veya Anadolu Yakasına geçmek isteyenler Marmaray, metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanıyor. Günlük olarak yüz binlerce kişi metro, metrobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullandığından İETT ücretlerine ilişkin son gelişmeler yakından ele alınıyor. Toplu taşıma araçlarına yapılacak artış belirlenirken vatandaşın beklentisi, maliyet, gelir ve gider gibi hususlar dikkate alınıyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi daha önce toplu taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin toplantı gerçekleştirmişti. Yapılan ilk toplantıdan karar çıkmazken bugün düzenlenecek UKOME toplantısı dikkatle takip ediliyor. Peki İstanbul Marmaray, metro, metrobüs, tramvay ve otobüs ücretleri ne kadar? İşte, 2023 güncel İETT öğrenci, tam bilet ve indirimli bilet fiyatları…

2/8İSTANBULDA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.

Toplu ulaşım ücretleri zamla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine Zam yapıldı. Sarı renkli ticari taksilerde indi-bindi ücretine yüzde 75 zam geldi ve 70 liraya yükseldi.

Sarı taksilerde açılış 19,17 lira, kilometre başına 12,89 lira oldu.

Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

 

EN SON HABERLER

3/82023 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ESKİ ÜCRETLER

2023 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ESKİ ÜCRETLER

İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve minibüs ücretleri son olarak 27 Aralık 2022 tarihinde yeniden belirlenmişti. Güncel ücretler şu şekilde;

4/8İstanbul toplu taşıma ücretleri zammı 2023 ne kadar oldu İşte, yeni otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay, metro tam bilet ve öğrenci bilet fiyatı (Öğrenci aylık abonman)

İSTANBULKART

Tam bilet fiyatı 9,90 TL
Öğrenci bilet fiyatı 4,83 TL
Sosyal bilet fiyatı 7,09 TL

MAVİ KART (AYLIK)

Tam bilet fiyatı 777 TL
Öğrenci bilet fiyatı 140 TL
Sosyal bilet fiyatı 483 TL

EN SON HABERLER

5/8İstanbul toplu taşıma ücretleri zammı 2023 ne kadar oldu İşte, yeni otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay, metro tam bilet ve öğrenci bilet fiyatı (Öğrenci aylık abonman)

METROBÜS TAM ÜCRET TARİFESİ

1 durak 7,09 TL
2 durak 8,48 TL
3 durak 9,90 TL
4-9 durak arası 11,31 TL
10-15 durak arası 12,43 TL
16-21 durak arası 13,00 TL
22-27 durak arası 13,43 TL
28-33 durak arası 13,72 TL
43-43+ durak arası 14,69 TL

 

6/8İstanbul toplu taşıma ücretleri zammı 2023 ne kadar oldu İşte, yeni otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay, metro tam bilet ve öğrenci bilet fiyatı (Öğrenci aylık abonman)

ELEKTRONİK BİLET ÜCRETLERİ

Tek geçişlik bilet 20.00 TL
İki geçişlik bilet 30.00 TL
Üç geçişlik bilet 50.00 TL
Beş geçişlik bilet 60.00 TL
On geçişlik ücret: 110.00 TL

İSTANBUL MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

İstanbul'un diğer bir ulaşım vasıtalarından Marmaray'ın güncel bilet fiyatları şu şekildedir;

En kısa mesafe tam bilet 9.90, en uzun mesafe tam bilet 21.91 TL

En kısa mesafe öğrenci bilet 4.83, en uzun mesafe öğrenci bilet 9.90 TL

En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 7.09, en uzun mesafe de ise 15.27 TL

 

EN SON HABERLER

7/8İETT ÜCRET TARİFESİ

İETT ÜCRET TARİFESİ

Tam akbil 9,90 TL

Öğrenci akbil 4,83 TL

Öğretmen akbil 7,09 TL

Kişisel İstanbulkart ücreti 60 TL

Aylık tam akbil dolum 777 TL

Aylık öğrenci akbil dolum 140 TL

 

8/8UKOME TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

UKOME TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri#İETT#Metro

EN SON HABERLER