



Günlük hayatta birçok kişi hem zamandan tasarruf etmek hem de trafikten uzak durmak için toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. Özellikle Avrupa Yakası veya Anadolu Yakasına geçmek isteyenler Marmaray, metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanıyor. Günlük olarak yüz binlerce kişi metro, metrobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullandığından İETT ücretlerine ilişkin son gelişmeler yakından ele alınıyor. Toplu taşıma araçlarına yapılacak artış belirlenirken vatandaşın beklentisi, maliyet, gelir ve gider gibi hususlar dikkate alınıyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi daha önce toplu taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin toplantı gerçekleştirmişti. Yapılan ilk toplantıdan karar çıkmazken bugün düzenlenecek UKOME toplantısı dikkatle takip ediliyor. Peki İstanbul Marmaray, metro, metrobüs, tramvay ve otobüs ücretleri ne kadar? İşte, 2023 güncel İETT öğrenci, tam bilet ve indirimli bilet fiyatları…