İstanbul, Tokat ve Amasya'da yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.