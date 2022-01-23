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İstanbul, Tokat ve Amasya'da yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

#İstanbul#Tokat#Merzifon

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle maalesef kaza haberleri art arda geliyor. İstanbul, Tokat ve Amasya'da meydana gelen yolcu otobüsü kazalarında çok sayıda ölü ve yaralı var.

1/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

2/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

3/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

4/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

5/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

6/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

7/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

8/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

9/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

10/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

11/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

12/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

13/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

14/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

15/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

16/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

17/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

18/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

19/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

20/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

21/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

22/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

23/23İstanbul, Tokat ve Amasyada yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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#İstanbul#Tokat#Merzifon