İstanbul sahur ve iftar saatleri 2020! İstanbul imsakiye vakitleri 2020!
Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar için 2020 İstanbul imsakiye bilgileri
İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek. İşte, 24 Nisan tarihinde yapılacak olan ilk iftar ve bir önceki gece İstanbul’da kalkılacak olan sahur saati
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|20:27
|22:08
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