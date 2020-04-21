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Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 16:56,

İstanbul sahur ve iftar saatleri 2020! İstanbul imsakiye vakitleri 2020!

Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar için 2020 İstanbul imsakiye bilgileri

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İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek. İşte, 24 Nisan tarihinde yapılacak olan ilk iftar ve bir önceki gece İstanbul’da kalkılacak olan sahur saati

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020

 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2920:0021:29*
225.04.202004:2720:0121:31
326.04.202004:2520:0221:32
427.04.202004:2320:0321:33
528.04.202004:2220:0421:35
629.04.202004:2020:0521:36
730.04.202004:1820:0621:38
801.05.202004:1620:0721:39
902.05.202004:1420:0921:41
1003.05.202004:1320:1021:43
1104.05.202004:1120:1121:44
1205.05.202004:0920:1221:46
1306.05.202004:0720:1321:47
1407.05.202004:0620:1421:49
1508.05.202004:0420:1521:50
1609.05.202004:0220:1621:52
1710.05.202004:0120:1721:53
1811.05.202003:5920:1821:55
1912.05.202003:5720:1921:56
2013.05.202003:5620:2021:58
2114.05.202003:5420:2121:59
2215.05.202003:5320:2222:01
2316.05.202003:5120:2322:02
2417.05.202003:5020:2422:04
2518.05.202003:4820:2522:05
2619.05.202003:4720:2622:07**
2720.05.202003:4520:2722:08


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Sosyal izolasyon nedeni ile birçok kişinin evlerinden çalışmaya başladığını, gün içinde harcanılan enerjinin alınan enerjiden az olması nedeniyle kilo artışı yaşanabileceğini söyleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe, sağlığın korunması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için birtakım önerilerde bulundu.

Bağışıklık sistemi çok hamur işi tüketilerek korunamayacağı gibi bu yiyeceklerin sık tüketilmesi halinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklara da davetiye çıkarılmaktadır.

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Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve Kovid-19'dan korunabilmek için özellikle gece gölgesi denilen patlıcan, kırmızı biber, domates gibi sebzeler, sarımsak, soğan, turp, ıspanak, kabak, koyu yeşil yapraklı sebzeler, limon, nar, portakal, elma, ayva, muz gibi meyveler, kuru baklagiller, tam tahıllar, yoğurt, balık yağı, keten tohumu, kuru yemişler, soya ve baharatlardan özellikle kara hardal tohumu, kekik, zerdeçal, karabiber, acı pul biber tüketimi önem taşımaktadır.

Gece sahura kalkıp geç saatlerde uyuyacağımız için 'Nasıl olsa evdeyim, gündüz uyurum.' düşüncesiyle uyku düzeni değiştirilmemeli. Çünkü gündüz yani metabolizmanın en hızlı olduğu saatlerde uyuyor olmak daha da çok kilo aldıracaktır. Kilo artışı da bağışıklık siteminin zayıflamasında önemli bir faktördür. Gece uykusu vücut için çok değerlidir. Ancak gündüz kısa süreli bir uyku tercih edilebilir. Özellikle televizyon karşısında uyuklamak vücudu strese sokarak tokluk hormonu olan leptini baskılar. Bu durumda da insülin hormonu artarak vücudu yağlandırır. Yağlanan vücutta diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi hastalıkların gelişimini kolaylaşır.

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Ramazanda iftarın da mümkün olduğunca ikiye bölünmesi gerekir. İlk bölümde hafif bir şeyler atıştırıldıktan sonra ikinci bölümde ana yemeğin tüketilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde uzun süre açlığa bağlı kan şekeri dengesi korunabilir. 

İftardan 2 saat sonra evde birtakım egzersiz programları ile harcanılan enerji artırılmalı. Bu sene pandemi nedeniyle evde kalınan süre arttığından özellikle fiziksel aktivite önceki yıllara oranla daha az olduğundan hamur tatlıları yerine daha düşük kalorili sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tüketilmeli. Eğer illaki tatlı tüketilecekse yanında süt ya da kefir tüketilmesi kan şekerini dengelemek için faydalı olacaktır. Hatta tatlı yerine meyvelerin üzerine toz tarçın, bitter kakao, zerdeçal karışımı dökerek tüketmek çok sağlıklı olacaktır. Yanında da biraz kuruyemiş ve sütle mükemmel bir ara öğün elde edilebilir.

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