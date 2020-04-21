İstanbul sahur ve iftar saatleri 2020! İstanbul imsakiye vakitleri 2020!

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve Kovid-19'dan korunabilmek için özellikle gece gölgesi denilen patlıcan, kırmızı biber, domates gibi sebzeler, sarımsak, soğan, turp, ıspanak, kabak, koyu yeşil yapraklı sebzeler, limon, nar, portakal, elma, ayva, muz gibi meyveler, kuru baklagiller, tam tahıllar, yoğurt, balık yağı, keten tohumu, kuru yemişler, soya ve baharatlardan özellikle kara hardal tohumu, kekik, zerdeçal, karabiber, acı pul biber tüketimi önem taşımaktadır.



Gece sahura kalkıp geç saatlerde uyuyacağımız için 'Nasıl olsa evdeyim, gündüz uyurum.' düşüncesiyle uyku düzeni değiştirilmemeli. Çünkü gündüz yani metabolizmanın en hızlı olduğu saatlerde uyuyor olmak daha da çok kilo aldıracaktır. Kilo artışı da bağışıklık siteminin zayıflamasında önemli bir faktördür. Gece uykusu vücut için çok değerlidir. Ancak gündüz kısa süreli bir uyku tercih edilebilir. Özellikle televizyon karşısında uyuklamak vücudu strese sokarak tokluk hormonu olan leptini baskılar. Bu durumda da insülin hormonu artarak vücudu yağlandırır. Yağlanan vücutta diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi hastalıkların gelişimini kolaylaşır.