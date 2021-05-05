Gündem Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 02:33 | 05 Mayıs 2021 - 02:33

İstanbul sahur vakti: İstanbul'da sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? 5 Mayıs İstanbul iftar ve sahur vakitleri (2021 ramazan imsakiyesi)

İstanbul sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul sahur vakti saatlerin ilerlemesi ile internette aranan konular içinde oldu. İstanbul iftar ve sahur saati ile birlikte oruç tutan Müslümanlar, 5 Mayıs tarihli sahur saatini araştırıyor. Vatandaşlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul sahur ve iftar saatlerini öğrenebiliyorlar. Gözler şimdi İstanbul sahur saatinde. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte, 5 Mayıs İstanbul 2021 ramazan imsakiyesi ve İstanbul sahur saati.