İstanbul sahur vakti 2021: İstanbul'da imsak vakti sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi)..

İstanbul iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını İstanbul'da geçiren vatandaşlar iftar saatini merak ediyor. iftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için iftar ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İstanbul iftar ve iftar vakitleri



