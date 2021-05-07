Gündem Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 02:17 | 07 Mayıs 2021 - 02:17

İstanbul sahur vakti 2021: 7 Mayıs İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 ramazan imsakiyesi)

İstanbul sahur saati, 7 Mayıs sahur vakitleri ekranı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul sahur vakti ile oruca niyet edecek olan vatandaşlar İstanbul'da sahur saati kaçta? sorusunun cevabını araştırıyor. Cuma günkü orucunu tutmak üzere sahura kalkacak olan Müslümanlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyorlar. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte, 7 Mayıs İstanbul 2021 ramazan imsakiyesi ve İstanbul sahur saati.