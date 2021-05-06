İstanbul sahur vakti 2021: 6 Mayıs İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 ramazan imsakiyesi)
İstanbul sahur vakti ile bu gece oruca niyet edecek olanlar için sahur saatleri 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul sahur vakti saatlerin ilerlemesi ile internette aranan konular içinde oldu. İstanbul sahur ve iftar saati ile birlikte oruç tutan Müslümanlar, 6 Mayıs tarihli sahur saatine odaklandı. Vatandaşlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyorlar. Gözler şimdi İstanbul sahur saatinde. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte, 6 Mayıs İstanbul 2021 ramazan imsakiyesi ve İstanbul sahur saati.
İstanbul sahur saati, günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayı ile ibadetler idrak edilirken, İstanbul sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Sahur saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul sahur saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi.. İşte, 6 Mayıs İstanbul sahur ve iftar vakitleri ve 2021 Ramazan İmsakiyesi.
İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da bu gece sahur için imsak vakti 04:08 olacak.
İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|17:00
|20:19
|21:56