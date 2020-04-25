İstanbul sahur vakitleri: İstanbul’da sahur saat kaçta? 2020 İstanbul Ramazan imsakiye bilgisi

İstanbul İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. İstanbul’da sahur saat kaçta? Sahura ne kadar kaldı? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte İstanbul İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…



İSTANBUL SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?



25 Nisan İstanbul imsak vakti 04:27'te olacak

26 Nisan İstanbul sahur vakti 04:25, iftar saati 20:02 olacak.