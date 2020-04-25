İstanbul sahur vakitleri: İstanbul’da sahur saat kaçta? 2020 İstanbul Ramazan imsakiye bilgisi
İstanbul'da sahur saat kaçta? sorusu, oruçlarını idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet 2020 İstanbul İmsakiye bilgilerine göre, sahura kalkacak olan vatandaşlar İstanbul sahur vakitlerinin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istiyor. Diyanet Ramazan imsakiyesinde yer alan bilgilere göre 25 Nisan sahur saatleri yer alıyor. İşte, İstanbul sahur vakitleri ve İstanbul Ramazan imsakiye bilgisi...
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İstanbul İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. İstanbul’da sahur saat kaçta? Sahura ne kadar kaldı? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte İstanbul İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…
İSTANBUL SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
25 Nisan İstanbul imsak vakti 04:27'te olacak 26 Nisan İstanbul sahur vakti 04:25, iftar saati 20:02 olacak.
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Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
İftar duası; "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." Anlamı; "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
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Yemek duası; "Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…" Anlamı; "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"