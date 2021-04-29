İstanbul sahur vakitleri 2021: İstanbul'da sahur bu gece saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 gün gün Ramazan imsakiyesi)
İstanbul sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki sahur vakitlerini merak ediyorlar. Sahur saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul sahur saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. İstanbul sahur vakti tek bir ekran üzerinden görüntülenecek. Peki, İstanbul'da sahura ne kadar, kaç saat kaldı? İşte, 29 Nisan İstanbul sahur vakitleri ve 2021 Ramazan İmsakiyesi.
İstanbul iftar ve sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul iftar ve sahur saati ile birlikte orucunu açacak olan Müslümanlar, 29 Nisan tarihli iftar ve sahur vaktini araştırıyor. Vatandaşlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyorlar. Sahura kısa süre kala gözler İstanbul sahur saatlerine çevrildi. İşte, 29 Nisan İstanbul iftar, sahur saati ve imsak vakitleri bilgisi.
İSTANBUL'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da sahur için imsak bu gece 04:20 olacak.
İSTANBUL 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|17:00
|20:19
|21:56