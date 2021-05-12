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Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 03:00 | 

İstanbul sahur vakitleri 2021 imsakiye: İstanbul'da bu akşam iftar saat kaçta? İşte 12 Mayıs İstanbul iftar ve sahur vakitleri

İstanbul sahur vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Ramazanın son gününde oruca niyet edecek olanlar, 12 Mayıs sahur saatlerine göre sahur yemeğine kalkacaklar. İstanbul sahur saatleri 2021 Ramazan İmsakiyesi ile görüntülenecek. Diyanet bilgisine göre İstanbul'da bu gece sahur 03:58'de olacak.. İşte sahur saat kaçta? sorusunun yanıtına yönelik 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi ve sahur vakitleri.

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İstanbul sahur saati, günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayı ile ibadetler idrak edilirken, İstanbul sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Sahur saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul sahur saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi..

2İSTANBULDA SAHUR SAAT KAÇTA

İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sahur bu gece 03:58'de gerçekleşecek.

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)  İkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:50  16:5119:4821:13*
214.04.202104:48  16:5119:4921:14
315.04.202104:47  16:5219:5021:16
416.04.202104:45  16:5219:5121:17
517.04.202104:43  16:5219:5221:19
618.04.202104:41  16:5319:5321:20
719.04.202104:39  16:5319:5421:21
820.04.202104:37  16:5319:5621:23
921.04.202104:35  16:5419:5721:24
1022.04.202104:33  16:5419:5821:26
1123.04.202104:31  16:5419:5921:27
1224.04.202104:29  16:5520:0021:29
1325.04.202104:28  16:5520:0121:30
1426.04.202104:26  16:5520:0221:32
1527.04.202104:24  16:5620:0321:33
1628.04.202104:22  16:5620:0421:35
1729.04.202104:20  16:5620:0521:36
1830.04.202104:18  16:5620:0621:38
1901.05.202104:17  16:5720:0721:39
2002.05.202104:15  16:5720:0821:41
2103.05.202104:13  16:5720:0921:42
2204.05.202104:11  16:5820:1021:44
2305.05.202104:09  16:5820:1121:45
2406.05.202104:08  16:5820:1221:47
2507.05.202104:06  16:5820:1321:48
2608.05.202104:04  16:5920:1521:50**
2709.05.202104:03  16:5920:1621:51
2810.05.202104:01  16:5920:1721:53
2911.05.202103:59  17:0020:1821:54
3012.05.202103:58  17:0020:1921:56

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