Gündem Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 03:00 | 12 Mayıs 2021 - 03:00

İstanbul sahur vakitleri 2021 imsakiye: İstanbul'da bu akşam iftar saat kaçta? İşte 12 Mayıs İstanbul iftar ve sahur vakitleri

İstanbul sahur vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Ramazanın son gününde oruca niyet edecek olanlar, 12 Mayıs sahur saatlerine göre sahur yemeğine kalkacaklar. İstanbul sahur saatleri 2021 Ramazan İmsakiyesi ile görüntülenecek. Diyanet bilgisine göre İstanbul'da bu gece sahur 03:58'de olacak.. İşte sahur saat kaçta? sorusunun yanıtına yönelik 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi ve sahur vakitleri.