İstanbul sahur vakitleri 2021: 30 Nisan İstanbul'da sahur bu gece saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 gün gün Ramazan imsakiyesi)

İstanbul iftar ve sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul iftar ve sahur saati ile birlikte oruca niyet edecek olan Müslümanlar, 30 Nisan tarihli iftar ve sahur vaktini araştırıyor. Vatandaşlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyorlar. Sahura kısa süre kala gözler İstanbul sahur saatlerine çevrildi. İşte, 30 Nisan İstanbul iftar, sahur saati ve imsak vakitleri bilgisi.