MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul sahur vakitleri 2021: 30 Nisan İstanbul'da sahur bu gece saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 gün gün Ramazan imsakiyesi)
GeriGündem İstanbul sahur vakitleri 2021: 30 Nisan İstanbul'da sahur bu gece saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 gün gün Ramazan imsakiyesi)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 02:24 | 

İstanbul sahur vakitleri 2021: 30 Nisan İstanbul'da sahur bu gece saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 gün gün Ramazan imsakiyesi)

İstanbul sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki sahur vakitlerini merak ediyorlar. Sahur saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul sahur saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. İstanbul sahur vakti tek bir ekran üzerinden görüntülenecek. Peki, İstanbul'da sahura ne kadar, kaç saat kaldı? İşte, 30 Nisan İstanbul sahur vakitleri ve 2021 Ramazan İmsakiyesi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İstanbul iftar ve sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul iftar ve sahur saati ile birlikte oruca niyet edecek olan Müslümanlar, 30 Nisan tarihli iftar ve sahur vaktini araştırıyor. Vatandaşlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyorlar. Sahura kısa süre kala gözler İstanbul sahur saatlerine çevrildi. İşte, 30 Nisan İstanbul iftar, sahur saati ve imsak vakitleri bilgisi.

2İSTANBULDA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA

İSTANBUL'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sahur için imsak bu gece 04:18 olacak.



İSTANBUL 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)  İkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:50  16:5119:4821:13*
214.04.202104:48  16:5119:4921:14
315.04.202104:47  16:5219:5021:16
416.04.202104:45  16:5219:5121:17
517.04.202104:43  16:5219:5221:19
618.04.202104:41  16:5319:5321:20
719.04.202104:39  16:5319:5421:21
820.04.202104:37  16:5319:5621:23
921.04.202104:35  16:5419:5721:24
1022.04.202104:33  16:5419:5821:26
1123.04.202104:31  16:5419:5921:27
1224.04.202104:29  16:5520:0021:29
1325.04.202104:28  16:5520:0121:30
1426.04.202104:26  16:5520:0221:32
1527.04.202104:24  16:5620:0321:33
1628.04.202104:22  16:5620:0421:35
1729.04.202104:20  16:5620:0521:36
1830.04.202104:18  16:5620:0621:38
1901.05.202104:17  16:5720:0721:39
2002.05.202104:15  16:5720:0821:41
2103.05.202104:13  16:5720:0921:42
2204.05.202104:11  16:5820:1021:44
2305.05.202104:09  16:5820:1121:45
2406.05.202104:08  16:5820:1221:47
2507.05.202104:06  16:5820:1321:48
2608.05.202104:04  16:5920:1521:50**
2709.05.202104:03  16:5920:1621:51
2810.05.202104:01  16:5920:1721:53
2911.05.202103:59  17:0020:1821:54
3012.05.202103:58  17:0020:1921:56

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi