İstanbul sahur saati kaçta! Diyanet'in İstanbul 2020 Ramazan imsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri
İstanbul sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? Müslümanlar her yıl yayınlanan Diyanet İmsakiyesine göre oruçlarını tutuyorlar. Bu yıl ilk oruç 24 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar imsak ve iftar vakitleri arasında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İstanbul imsakiye 2020 sahur saatleri kapsamında, İstanbul ilk sahur vakti 2020 Ramazan imsakiyesinde yer alıyor. İşte İstanbul sahur ve iftar saatleri...
İstanbul İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı bu yıl da coşku ile karşılanıyor. Müslümanlar bu akşam ilk teravih namazını kılacaklar. İlk oruç ise 24 Nisan'da tutulacak. İlk sahuru saat 04.29'da yapacak olan kent sakinleri, ilk iftarlarını ise 20.00;'da yaparak oruçlarını açacak. İşte Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul sahur ve iftar saatleri...
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020
Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı.
İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|20:27
|22:08
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