İstanbul sahur saati: İstanbul'da sahur bu gece saat kaçta? 1 Mayıs İstanbul iftar ve sahur vakitleri (Gün gün ramazan imsakiyesi)

İstanbul iftar ve sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul iftar ve sahur saati ile birlikte oruç tutan Müslümanlar, 1 Mayıs tarihli sahur vaktini araştırıyor. Vatandaşlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyorlar. Sahura kısa süre kala gözler İstanbul sahur saatlerine çevrildi. İşte, 1 Mayıs İstanbul iftar, sahur saati ve imsak vakitleri bilgisi.